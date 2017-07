Indemnizan con 23.000 euros a dos mujeres que se cayeron en la calle

El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que el Ayuntamiento de Málaga deberá indemnizar a dos mujeres que sufrieron una caída en la vía pública con un total de 22.938 euros. A cada una de ellas le corresponden más de 11.000 euros. El primero de los dos accidentes tuvo lugar en enero de 2015 en la calle España cuando la afectada se dirigía a su casa. La reclamación refleja que la caída se produjo "por el estado de conservación de una arqueta". La Policía Local comprobó entonces que había "una arqueta en mal estado, con un saliente de varios centímetros del nivel del acerado".

El informe del empleado municipal adscrito al Servicio de Gestión de Reclamaciones Patrimoniales subrayaba que el desperfecto "es visible y pudo ser eludido, teniendo en cuenta que el accidente ocurrió con luz del día". El documento añadía incluso que estas circunstancias "podrían motivar la desestimación de la reclamación".

La caída provocó a una de ellas una fractura del brazo y a la otra una herida en la cara

Pero el órgano asesor entiende que los peatones "se ven obligados a sortear la línea de alcorques existentes en el borde más próximo a la calzada, así como otros árboles de mayor dimensión en el borde opuesto". La mujer, por su parte, presentó un informe pericial que le llevó a cuantificar la indemnización que solicitaba en 23.282 euros por un periodo "de incapacidad temporal de 146 días impeditivos" y valoraba las secuelas en 16 puntos, tres de ellos por síndrome psiquiátrico derivado del accidente y 13 por perjuicio estético, dada la cicatriz que le quedó en la cara. El Consultivo rebaja a la mitad la cantidad y dictamina que el pago sea de 11,641 euros.

La otra mujer a la que también se indemnizará, en su caso con 11,297, atribuyó su caída al "defectuoso mantenimiento del servicio público municipal". El percance ocurrió en septiembre de 2015 mientras caminaba por la acera de la calle Quitapenas. Según su versión, un camión de la limpieza se encontraba regando el acerado, por lo que tuvo que pasar por el margen derecho. Las condiciones del pavimento motivaron que se resbalara y, como consecuencia, se fracturó el radio del brazo derecho. Los empleados de un restaurante próximo le indicaron que ya se habían producido varios episodios similares.

El servicio de emergencias sanitarias 112 Andalucía recibió el aviso de un particular poco antes de las 9:00 que solicitaba asistencia. Según el perito de la mujer, existían zonas de acerado de hormigón rojo que presentaban "un estado de pulido y desgaste elevado". Asimismo, recalcaba que el suelo estaba desgastado y resultaba resbaladizo al no reunir "las adecuadas condiciones de resistencia al deslizamiento". Sin embargo, la propuesta de resolución se acoge al informe presentado por un empleado municipal, que refleja que no se aprecian "deficiencias que pudieran ser causa o motivo de caídas". Cita, además, diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que recogen el "deber de diligencia de los peatones que han de deambular prestando atención a los alcorques y otros obstáculos en el paisaje urbano". El Consejo Consultivo justifica la reducción al 50% de la cuantía reclamada con el hecho de que la mujer "se percató de que se estaba limpiando y el pavimento se encontraba mojado".