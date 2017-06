Informes apuntan la falta de higiene en la cocina del Centro Cívico

El servicio del cocina del Centro Cívico de Malaga, dependiente de la Diputación Provincial y que a diario puede servir comida a una media de 200 personas, queda bajo sospecha. Diversos informes emitidos por el jefe de Prevención Laboral de la institución provincial, remitidos a lo largo del pasado año al coordinador de equipamiento provincial, pusieron de manifiesto que las condiciones higiénicas de las dependencias, así como de algunos de los productos que se servían a los comensales no eran las adecuadas.

Según los documentos oficiales emitidos por este técnico, a los que tuvo acceso este periódico, y enviados tras analizar los informes de inspección realizados por la empresa que tiene contratada la Diputación, los problemas se detectaron de manera reiterada en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, octubre y noviembre. En cada uno de ellos se tomaron pruebas de productos, como ensalada mixta con huevo y naranja, sopa de picadillo, tortilla de patatas y salmorejo, entre otros.

La primera de estas notas interiores tiene fecha de 8 de febrero de 2016. La misma, relacionada con una muestra de ensalada mixta con huevo y naranja, concluye que la misma "presenta un alto contenido de aerobios por encima del límite recomendado, y también presenta enterobacterias, ambos son parámetros indicadores de falta de higiene". Ante estas conclusiones, el jefe de Prevención de Riesgos Laborales recomendó en ese momento "extremar la higiene a la hora de manipular los alimentos", señalando una serie de consejos como realizar un correcto lavado de manos, "cuantas veces sea necesario durante la actividad; no probar alimentos con una cuchara que luego vuelva a introducirse en el alimento; no chuparse los dedos durante la manipulación, no tocarse la nariz, evitar toser y/o estornudar sobre los alimentos…"

Consejos todos ellos que reiteró casi de manera mimética en cada una de las notas realizadas con posterioridad. En la fechado el 25 de noviembre, se incide en que en la muestra de ensalada tomada "no se detectan bacterias patógenas", si bien sí hay "un elevado contenido de aerobios", mientras que en las lentejas hay "un pequeño recuento de enterobacterias". "Esto puede deberse, por ejemplo, a que los tratamientos de lavado y desinfección de verduras no han sido adecuados o suficientes (en el caso de la ensalada) o bien a falta de higiene en el manipulador o en los utensilios". Por eso de recomendó revisar el proceso de lavado y desinfección de las verduras. Otra de las inspecciones, de mayo del año pasado, en la superficie de la cocina, volvió a poner en evidencia la falta de higiene.

Ante las evidencias de las inspecciones y los informes, desde la Diputación aseguraron que se tomará nota de las recomendaciones del jefe de Prevención de Riesgos Laborales en lo relativo a "extremar el control y la higiene de los trabajadores que manipulan los alimentos en la cocina". "Nos comprometemos a tomar en consideración estos informes y a tomar medidas para mejorar este aspecto", incidieron. No obstante, apuntaron que los parámetros recogidos por la empresa que tiene contratada la inspección de las instalaciones de la cocina del Centro Cívico "son normales, no hay nada que deba causar alarma".