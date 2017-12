Ingresa en prisión la dueña de la protectora de animales condenada por maltrato

La expresidenta de la protectora Parque Animal, en Torremolinos, Carmen Marín, condenada por maltrato animal, falsedad e intrusismo y sacrificio masivo de perros y gatos ha ingresado en prisión. La que fue presidenta de la protectora ingresó voluntariamente el pasado jueves en el Centro de Inserción Social Victoria Kent en Madrid, desde donde la enviaron a la prisión de Alcalá de Henares, según fuentes judiciales.

El juzgado de lo Penal 14 sigue tramitando la petición de indulto que ella ha presentado y que será enviado al Ministerio de Justicia en cuanto esté cumplimentado. La representante legal de la presidenta de la protectora había pedido la suspensión de la pena tras esgrimir varias cuestiones, entre ellas, el padecimiento de varias enfermedades, pero el fiscal entiende que no basta acreditar tener una enfermedad grave. La acusación pública destaca que es necesario que se acredite que la enfermedad produce padecimientos incurables y que es de la suficiente gravedad como para hacerla incompatible con el cumplimiento de la pena de prisión en régimen penitenciario. El fiscal mantiene que la acusada puede cumplir la pena en prisión porque las patologías alegadas no ponen en riesgo ni su vida ni la integridad física y añade que el precepto que permite no entrar es para enfermedades de mucha mayor gravedad e incompatibles con el régimen penitenciario. Carmen Marín fue condenada a tres años y nueve meses de prisión por ejecutar sacrificios de animales sanos, sin control alguno de veterinario y siendo consciente del sufrimiento que infligía.