Inocencio FernándezPionero del sindicalismo y dirigente de IU

Inocencio Fernández es la historia viva del sindicalismo y la izquierda en Málaga, una ciudad a la que llegó con 11 años desde Riogordo y en la que hoy sigue, a los 68, alejado ya de los focos de la actualidad y dedicado a disfrutar de sus cuatro nietos. "He entrado en la abuelitud", dice orgulloso quien fuera el segundo secretario general de CCOO, uno de los concejales más correosos del Ayuntamiento con Izquierda Unida, que terminó protagonizando la excisión de este partido con Nueva Izquierda y colaborando como asesor en el PSOE. Ahora, sin militar en ninguna sigla, sigue defendiendo la unidad de los partidos de izquierda "porque lo fundamental es quitar al PP, luego veremos cómo", asegura.

Fernández llegó a la política siendo adolescente, cuando con 16 años empezó a trabajar en la fábrica de bolígrafos IMPyP, donde ejercía el oficio de fresador, que estudió en el ICET de El Palo. "Me echaron porque estaba ya en la clandestinidad" repartiendo una publicación prohibida de la época, la Vanguardia Obrera Juvenil. Militó en las Banderas Rojas, germen de Comisiones, y en varias ocasiones tuvo que ser rescatado de los calabozos por su padre y hermano, ambos guardias civiles destinados en Málaga, tras ser detenido por subversivo. Trabajó en las principales industrias de la ciudad, como Intelhorce, donde protagonizó un paro porque los obreros trabajaban bajo una elevada humedad y soportando 39 grados. De ahí pasó por los talleres de Ford y la fábrica de Siemens en Tiro de Pichón, donde un día fue la Policía a buscarlo cuando le iban a entregar el finiquito. Antes de cumplir los 20 años, ya había conseguido que a su padre le amenazaran con la expulsión del Cuerpo si el hijo no cambiaba de rumbo. "Dile al coronel que me llame a mí", fue la respuesta que dio a su progenitor.

Su carácter combativo le llevó a finales del año 1974 a la fábrica de Amoniaco, donde ya el sindicato estaba totalmente organizado. Con Francisco Trujillo como secretario general de Málaga actuó de secretario de Organización de CCOO, a cuya secretaría general accedió a principios de los años 80. El salto a la política llega en esa época, cuando Izquierda Unida le propone figurar de número tres en las listas al Parlamento Andaluz en las elecciones de 1986. Contra todo pronóstico sale elegido diputado y abandona el sindicato. Al año siguiente, la formación política que se presenta por vez primera con estas siglas en las elecciones municipales, le vuelve a proponer ir en la candidatura al Ayuntamiento de Málaga, entonces en franco retroceso tras pasar de siete a dos concejales. Con Fernández a la cabeza, IU logra cuatro representantes.

Fue en esta época de concejal, entre 1987 y hasta 1995, cuando Fernández hace buena su fama de político incisivo y riguroso y logra el respeto de sus rivales políticos. "Era coherente", aseguran. Fueron sonados sus enfrentamientos con el portavoz del PP en aquellos primeros años, Antonio Cordero, al que a menudo acusaba de ser "el representante de la derecha económica de la ciudad", a lo que Cordero siempre replicaba y terminaba soltando su latiguillo de "vamos a llevarnos bien". La relación entre ambos siempre fue buena, "genial" en palabras de los compañeros de Inocencio.

Los primeros meses de Inocencio Fernández como concejal fueron duros, según aseguran los que trabajaron con él, porque desconocía el funcionamiento interno municipal, pero se empeñó en saber como el que más de cuestiones urbanísticas en una época en la que abundaban los proyectos de obras. El portavoz de IU se especializó en planes especiales o parciales, en normas y en desarrollo de ciudad y no había pleno en que no denunciara la "especulación" con este u otro proyecto. Cuentan en el Ayuntamiento que incluso los altos cargos de la Gerencia de Urbanismo se reunían de forma informal con él para conocer su opinión.

En el año 1995, tras ser desplazado de la lista por Antonio Romero, pasa al desempleo. Dos años antes había dejado Izquierda Unida y protagoniza la primera excisión en el seno de esta formación con la creación de Nueva Izquierda, que terminaría integrándose en las listas del PSOE en 1999. Inocencio Fernández figuró en el último puesto en aquella candidatura, un gesto que muchos interpretaron como una traición. Poco antes, asegura, le habían planteado entrar en el PSOE, a lo que se negó. Este partido le llamó para ser asesor del grupo municipal y sus conocimientos en temas de suelo le llevaron después a trabajar en la promotora Salsa Inmobiliaria y a ser el gerente de la Sociedad de Planificación y Desarrollo de la Diputación, su último destino.