Institutos y universidad respaldan la huelga general contra la Lomce

El seguimiento de la tercera huelga general contra la Lomce tuvo ayer un respaldo mayoritario en los institutos, apreciable en la universidad y poco significativo en la educación primaria. La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, que agrupa a organizaciones de padres, estudiantes y sindicados, convocó las movilizaciones para exigir la derogación de la ley educativa puesta en marcha por el Gobierno que preside Mariano Rajoy, exigir la reversión de los recortes y reivindicar que el pacto que se promueve en el Congreso sea menos político y más social.

La Consejería de Educación informó ayer que la jornada de paro fue secundada en la provincia de Málaga por el 78,3% del alumnado a partir de tercero de ESO, momento en el que se reconoce legalmente el derecho a no asistir a clase durante una huelga, no obstante, no precisó el éxito de la convocatoria entre los profesores y padres, que estaban llamados a no llevar a los menores a los colegios. Sin embargo, el sindicato CCOO, que forma parte de la plataforma, precisó por la mañana que el seguimiento había alcanzado el 30% entre el personal docente de colegios e institutos públicos, apenas al 10% de los centros privados, y al 20% del personal de administración y servicios.

En la Universidad de Málaga los datos oficiales subrayan que más del 80% del alumnado de las titulaciones de Comunicación, Educación, Turismo y Filosofía y Letras se sumaron al paro, sin embargo, la incidencia osciló entre el 35% y el 60% en el caso de Estudios Sociales y del Trabajo, Ciencias, Informática, Ciencias de la Salud y Derecho, para apenas alcanzar el 10% en Medicina, la Escuela de Ingenierías, Telecomunicaciones y Económicas.

Aunque tampoco hay información sobre el seguimiento del paro entre el personal docente e investigador, puesto que no está sujeto a control horario, CCOO precisó ayer que había alcanzado el 83%. En cualquier caso, el éxito entre el personal de administración y servicios sí fue considerable. Las fuentes oficiales de la Universidad de Málaga indicaron que se habían sumado a la huelga algo más del 78% de los empleados.

La particularidad de la tercera huelga que se celebra contra la Lomce reside en que el Congreso aprobó diciembre constituir una subcomisión que, en un plazo de seis meses, promueva la negociación parlamentaria y consensúe una ley que sustituya una de las medidas legislativas más controvertidas del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta decisión salió adelante únicamente con las abstenciones de PNV, Bildu, la antigua Convergencia y la coalición Unidos Podemos, si bien estas formaciones políticas han precisado que participarían en el debate. Sin embargo, la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública entiende que esta solución no es suficiente porque mientras se alcanza o no un acuerdo la Lomce sigue vigente.