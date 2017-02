Interior estudia el uso de drones malagueños en la valla de Ceuta

El Ministerio del Interior está estudiando el uso de drones diseñados por la empresa malagueña Aeorum para controlar la valla de Ceuta. Así lo aseguró ayer el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, durante una visita a la sede de la firma tecnológica instalada en el Parque Tecnológico de Andalucía con motivo de unas Jornadas sobre Drones y Antidrones para la Seguridad. "Hemos venido aquí porque estamos buscando una solución a la necesidad de protección de nuestro país y en este caso de la frontera ceutí", reconoció Nieto.

La visita coincidió con "una mala noticia", en palabras del secretario de Estado de Seguridad, en referencia a lo ocurrido hace dos noches en Ceuta: casi 500 personas lograron saltar la valla por la frontera de Tarajal. "El ataque se ha producido en una de las zonas críticas de la protección de la valla, donde no existe visibilidad suficiente por la orografía del terreno, en una vaguada donde no se permite preparar el dispositivo de rechazo con la antelación necesaria. Eso es un problema. Lo que buscamos con los drones es salvar esa altura y permitir una mayor prevención y control. Hemos estudiado distintas posibilidades. Ésta puede ser la que se aplique, aunque no hemos tomado la decisión", explicó Nieto durante su quinta visita a la provincia en la que la destacó que Aeorum es "ya una referencia a nivel internacional".

El director ejecutivo de la empresa malagueña, Jesús García Merino, aseguró a este periódico que tienen dos proyectos "hechos a medida para la Secretaría de Estado de Seguridad listos para operar": Surveiron y Dronecaptor. Ambos han sido diseñados en cinco años con fondos europeos Feder y fondos privados de Aeorum. En el caso de Surveiron, es un sistema de vigilancia avanzada para la protección de objetivos urbanos vulnerables y de infraestructuras urbanas críticas. "Como ejemplo, en una emergencia como podría ser un incendio o un terremoto, Surveiron proporcionará la cantidad total de energía en calorías que el incendio genera, las grietas en edificios, el número de personas en peligro y las fugas de gas. El otro -Dronecaptor- es un sistema para la detección y neutralización no destructiva de amenazas con drones.

Aeorum nació en 2009 de la mano de los ingenieros de telecomunicación Jesús García y Francisco David Trujillo y del ingeniero informático Manuel Ruiz de Quintanilla. Han sido dos veces premio Spin Off de la UMA y durante estos años han apostado por la innovación y la investigación en inteligencia artificial, reconocimiento y análisis de entornos y situaciones, y la gestión automatizada e inteligente de flotas robóticas y drones, movilizando 10 millones de euros de fondos europeos para I+D en tecnologías de seguridad.