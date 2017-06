'Invader' desahuciado

La invasión artística de Invader tiene los días contados. Casi tres semanas después de que el creador instalase sin autorización 29 mosaicos repartidos por la ciudad, la Junta de Andalucía acaba de dar un paso definitivo para que quince de estas obras sean retiradas por haber sido instaladas en el del Centro histórico (catalogado como Bien de Interés Cultural) sin autorización ni de la Consejería de Cultura ni del Ayuntamiento. Una circunstancia que, a ojos de los responsables autonómicos, las convierten en "ilegales" conforme a la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía.

De ejecutarse la propuesta, Málaga podría convertirse en una de las pocas urbes que opta por eliminarlas de las fachadas de los edificios. Según su propia web, el artista francés ha protagonizado más de 3.400 invasiones en 72 ciudades de todo el mundo, entre las que se encuentran Londres, Nueva York, París, Madrid...

Cultura cree que los hechos "podrían ser constitutivos de un ilícito penal o administrativo"

De acuerdo con la comunicación realizada ayer por la Administración regional, se ha solicitado al Ayuntamiento de la capital que proceda a retirar esa quincena de mosaicos "y a reponer los paramentos afectados a su estado original". La Administración municipal dispone de los servicios operativos necesarios, así como de la ordenanzas en materia de protección del espacio urbano y limpieza de espacios públicos.

La respuesta municipal no se ha hecho esperar. El alcalde, Francisco de la Torre, aseguró que acatará la petición, si bien demandó a la Junta que explique el modo en que se puede realizar materialmente esa retirada, dada la particularidad de dos de los inmuebles, BIC. No obstante, abogó por analizar la posibilidad de reubicar esa piezas, de ser posible, "en espacios donde no haya incompatibilidad por el grado de protección". "Actuaremos con el tiempo, la prudencia y el sentido de visión global del tema respecto a como conservar en otros espacios esas obras que Invader ha querido regalar a la ciudad, aunque formalmente no lo haya hecho adecuadamente", apostilló.

La Junta sostuvo que "ninguna consideración sobre el valor artístico de estas intervenciones puede minar el principio de igualdad ante la Ley, uno de los pilares de nuestro Estado de derecho". En el marco de las actuaciones, Cultura solicitó también la colaboración del Seprona para "el esclarecimiento de estos hechos y la identificación de sus responsables, dado que podrían ser constitutivos de ilícito penal o administrativo".

El posible carácter delictivo de los hechos ya fue puesto de manifiesto por la Policía Local en un informe interno, en el que se hablaba de "un posible delito de daños" contra el patrimonio, al entender que las intervenciones "van más allá de un simple deslucimiento de la fachada". En este mismo documento, se incidía en que la motivación que llevó a Invader a ir adelante con la 'invasión' "va más allá de la que pudiera tener un simple grafitero; el fin que se persigue es económico", en alusión a la explotación de una aplicación para dispositivos móviles para localizar sus murales.

Uno de los defensores de la actuación de Invader, Fernando Francés, director del CAC Málaga, no entró a valorar la posición de la Junta, aunque consideró que podría actuarse de otro modo. Lo que sí hizo fue recordar que en Bilbao, Invader puso varias obras en el Centro histórico, también protegido como BIC, pero "las han dejado y las han integrado en el enclave". "A lo mejor la Junta podría tomar nota", aconsejó al tiempo que incidió en que "es posible que una determinada obra de arte tenga más valor socialmente hablando, con más aceptación e influencia, que un edificio antiguo, por muy protegido que esté", sostuvo Francés, quien aludió a una carta recibida de Invader en la que el artista apunta: "si las tienen que quitar, que las quiten".