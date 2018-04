Investigado por arrastrar y golpear a un perro enfermo que acabó muriendo

La Policía Local de Málaga ha identificado e investigado a un hombre de 54 años como presunto autor de un delito de maltrato animal a un perro que acabo muriendo tras ser intervenido. Tras tener conocimiento la sala del 092 de que un hombre estaba maltratando a un perro, una dotación policial se personó en la avenida Jane Bowles. Allí, los policías locales observaron que había un grupo de personas alrededor de un can de raza pastor alemán. Al parecer, el hombre que lo llevaba lo hacía tirando de él con una cuerda de forma que lo ahogaba, además de propinarle patadas. El animal estaba exhausto en el suelo sin poder moverse, llevando, presuntamente, dicha acción a cabo a lo largo de unos 400 metros, según la Policía.

Entonces, los agentes contactaron con el Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona) del citado Cuerpo policial, los cuales, dado el mal estado de salud que presentaba el perro se hicieron cargo del mismo tras identificarlo mediante microchip. Así, requirieron los servicios de recogida de animales de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, que se personaron en el lugar. El can, que tenía 3 años y medio, fue trasladado a una clínica veterinaria, donde quedó ingresado. Padecía una enfermedad grave -síndrome de dilatación-torsión gástrica, por la que tuvo que ser operado de urgencia, pero no pudo superar el posquirúrgico y falleció tras entrar en parada cardiaca, no pudiendo ser reanimado. Los especialistas del Grupona manifestaron que la actitud del animal de tumbarse estaba motivada porque el dolor lo bloqueaba.