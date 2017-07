Investigadores de la UMA identifican un gen que retrasa la maduración de las fresas

Investigadores de la Universidad de Málaga (UMA) han modificado el genoma de la fresa para conseguir que perdure más tiempo sin reblandecerse tras la recolecta. En concreto, han silenciado un gen responsable de los cambios en la pared celular, propiciando así una mayor conservación. Científicos del grupo de investigación Mejora y Biotecnología de Especies Hortofrutícolas han aplicado técnicas biotecnológicas para retrasar su maduración y han conseguido cultivar plantas cuyos frutos presentan una textura más duradera en la poscosecha.

Los expertos han logrado que este fruto delicado y perecedero tenga una vida más prolongada después de su recolecta. Para ello, han empleado ensayos in vitro basados en la modificación del genoma de la planta y han identificado el gen asociado a la pérdida de firmeza de la pared de las células del fruto, denominado FaPG1. Tras su localización, lo han silenciado para retrasar la maduración, sin afectar al tamaño, color y sabor del fruto, así como tampoco a los contenidos en azúcares o la acidez.

Los resultados de este trabajo, titulado Unravelling the nanostructure of strawberry fruit pectins by endo-polygalacturonase digestion and atomic force microscopy y publicado en la revista Food Chemistry, suponen una nueva vía para mejorar el proceso de maduración de la fresa. Según estos expertos, el deterioro de esta fruta en la poscosecha provoca pérdidas de entre el 5% y el 25% de la producción.

En esta línea, los científicos han observado que durante la maduración de la fresa, ésta se debilita y sufre un rápido reblandecimiento hasta adquirir una textura semilíquida al final del desarrollo. "La fresa se va ablandando y deteriorando mientras se recoge del campo y recorre la cadena de envasado", explicó a la Fundación Descubre el investigador de la Universidad de Málaga y responsable de este estudio, José Ángel Mercado. Esta pérdida de firmeza es consecuencia principalmente de cambios en la composición de las paredes celulares. "Las pectinas, es decir, uno de los principales componentes de la pared celular presentes en los organismos vegetales, se van rompiendo en esta fase, de modo que se debilita la estructura de la pared y se favorece el crecimiento de patógenos en el fruto provocando su deterioro", aclaró.