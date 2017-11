Investigan por un delito contra la salud pública el vertido no tóxico en Miraflores

Más información Miraflores de El Palo ya tiene agua pero no es apta para el consumo humano

Las tres personas acusadas de verter el lunes por la tarde un líquido espumoso no tóxico en el pozo que abastece de agua potable a 800 familias de la barriada de Miraflores de El Palo están siendo investigadas por un delito contra la salud pública. Fuentes policiales explicaron que, tras ser identificados, el martes por la tarde prestó declaración en la Comisaría uno de ellos y los otros dos lo hicieron ayer por la mañana, aunque no fueron detenidos. Fuentes policiales señalan que la investigación apunta a que el vertido "fue un error" y que esas tres personas vaciaron ahí el líquido porque pensaban que era un sumidero. ç"No era su intención hacer daño y no vemos indicios de criminalidad", afirman desde la Policía Nacional, que precisaron que los investigados estaban limpiando un trastero que se encuentra en la zona.

En cualquier caso, el daño está hecho y, además de las 800 familias que llevan dos días sin agua potable en sus hogares, el proceso de limpieza de la red está suponiendo un coste importante. Félix Benítez, presidente de la entidad urbanística Miraflores de El Palo -organismo gestor del pozo-, adelantó ayer que van a exigir responsabilidades. "Nosotros ya denunciamos el vertido y en cuanto nos comuniquen formalmente quiénes son los acusados nos personaremos y pediremos responsabilidades porque no es algo que podamos eludir ni los vecinos lo entenderían, aunque hubiera podido ser un error", dijo Benítez, quien subrayó que el gasto en limpiar toda la red del producto espumoso para que pueda ser consumida de nuevo por la población "está siendo enorme". El presidente de la entidad detalló que "estamos desperdiciando miles de litros para limpiar el depósito, nuestros trabajadores están operativos las 24 horas para arreglarlo con el consiguiente pago de horas extra y habrá que ver si el vertido ha producido también daños en las tuberías o los motores".

La Policía Nacional entiende que fue un error y no ve indicios de criminalidad

La preocupación de los vecinos era, lógicamente, poder recuperar el servicio de agua potable lo antes posible. Benítez indicó que durante toda la jornada de ayer estuvieron desaguando la red para eliminar el producto espumoso y "aunque hemos limpiado mucho hoy [por ayer] no ha podido restablecerse aún el agua en ninguna casa porque no se hará hasta que no haya una garantía total sanitaria". Se espera recuperar la normalidad en breve.

El pozo es gestionado directamente por la entidad urbanística pero se está apoyando en el personal de Emasa. El concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, aseguró ayer que en las casas ya se podía utilizar el agua para limpiar pero no para consumo humano.