Jiménez insiste en que "estaría fuera de lugar" una huelga en Limasa

El concejala de Sostenibilidad Mediambiental del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, insistió ayer en que vería "fuera de lugar" que los trabajadores de Limasa llevaran a cabo una hipotética huelga en la empresa de limpieza, después de que se haya anunciado el futuro modelo "híbrido". Así lo aseguró Jiménez tras ser cuestionado por las posibles movilizaciones que estudian los trabajadores, añadiendo, además, que espera que "en ningún momento vaya a haber una huelga", ya que, a su juicio, "no se entendería los motivos de una huelga por no estar conforme a la mitad de la decisión, que es la no municipalización".

En este punto, Jiménez aseguró que en el momento que "se podían afectar a ciertas condiciones económicas o salariales sería un factor entendible", pero, continuó, "en este caso, precisamente, los trabajadores de Limasa van a disfrutar las vacaciones en los meses de verano", recordando que es un reivindicación que llevaban haciendo durante muchos años y "en este 2018 lo van a tener, por lo que no hay ninguna justificación.