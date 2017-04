José Seguí, el nombre que se repite

Cuando se pronunció el nombre de José Seguí... Primero un ligerísimo murmullo, después el gesto cómplice de los asistentes, que se cruzaban las miradas medio sorprendidos de ver a ese arquitecto de nuevo como ganador de un concurso de ideas. Todo parece girar en torno a él. Sea de la mano de las instituciones públicas, sea de la de los actores privados que ven en él una garantía de éxito, su apellido sigue expandiendo su particular dominio por todo cuanto se hace de relevancia en la ciudad.

Suya fue la propuesta mejor valorada para transformar la herida del río Guadalmedina a su paso por la ciudad, aunque de poco le sirvió; en su estudio recayó la Ciudad de la Justicia; la rehabilitación del Félix Sáenz, del Palacio Miramar y su conversión en hotel de 5 estrellas; la ampliación del estadio de La Rosaleda también lleva su firma. Fue él quien encontró a un tal jeque Al Thani para la fallida obra del puerto de La Bajadilla y es quien, como él mismo admitió, convenció a Al Bidda Group de las bondades de invertir en el puerto de Málaga, donde ahora, con polémica incluida, se proyecta un hotel en forma de torre de 135 metros de altura. Seguí lo puede todo. O casi todo.

Y suyo es ahora, tras el fallo del jurado comunicado el pasado viernes, el diseño a seguir para transformar la mancha que supone para el centro histórico la cuasi ruina de los antiguos cines Astoria y Victoria. Visto así, la suya parece más una labor de cirujano plástico.

Los dos únicos grandes concursos de ideas convocados por las administraciones públicas en los últimos años en la capital han tenido el mismo destinatario. ¿Caben segundas lecturas o se trata sólo de una coincidencia? La simple formulación del interrogante puede generar controversia, pero nunca será mayor que la avidez con la que solemos buscar respuestas ocultas a lo que es cristalino.

Más allá de alimentar especulaciones más propias de otros proyectos, en los que la sombra de la duda es razonable, el caso que nos ocupa parece trascender de ese escenario y poner en valor las virtudes de Seguí. Que las tiene es un hecho irrefutable y admitido por sus propios compañeros de profesión, muchos de los cuales ven al urbanista valenciano, de nacimiento, con no poco recelo. La propuesta del Astoria aúna su capacidad para meter en la coctelera todos los elementos necesarios para lograr el éxito. Y en especial cuando aprovecha la naturaleza ambigua del propio concurso de ideas. Es justamente el valor añadido que su propuesta ha tenido en lo tocante a la viabilidad económica lo que hizo que la balanza se decantase de su lado.

"El principal fuerte de Seguí es la parte empresarial", comentaba a posteriori uno de los integrantes del jurado, que incluso apuntaba que nadie de entre los encargados de puntuar las propuestas pensaba que bajo el título de Ecos Urbanos estaba la mano de Seguí. Y seguramente sería porque más que su mano estaba la del otro estudio participante, el de Mendoza Partida.

Pero la nota de color que otorga si cabe más valor al asunto es el descubrimiento, en el mismo momento en que se abría el sobre ganador, de que ese nuevo Astoria que ahora sí resulta posible, tiene tras de sí a Antonio Banderas. Y eso, se sea mejor o peor arquitecto, es un salvoconducto directo al éxito. Bien lo sabe la Cofradía de Fusionadas y la parcela que recibe a coste cero para su casa hermandad en la plaza de Camas. El engorro lo tiene ahora el alcalde, Francisco de la Torre, que por más convencido que esté de que hay que convocar otro concurso para adjudicar la parcela, seguro que empieza ahora a tentarse la ropa. ¿Quién puede cuestionar en esta bendita ciudad que no sea Banderas quien lleve a buen puerto la idea ahora avalada? ¿Quién mejor que el reconocido actor, siempre orgulloso de su tierra, para bautizar un nuevo espacio escénico con el que, además, curar una herida abierta en pleno Centro? No está de más lanzar al vuelo las preguntas a la espera de acontecimientos. La legalidad puede acabar siendo tan ancha como se quiera. Veremos.

Un presupuesto sin respuesta

Una de las principales aportaciones que ha de cumplir todo presupuesto que se digne de serlo es marcar el camino futuro a seguir para alcanzar el objetivo. Por eso los documentos de esta naturaleza no se limitan a marcar en negro la apuesta inversora para una anualidad, sino que amplían el campo de visión a los años que se necesitarán para ejecutar y culminar una infraestructura. Del análisis de las cuentas diseñadas por el Gobierno central para lo que resta de año para la provincia de Málaga se pueden extraer tres conclusiones igualmente pesimistas: primero, que los compromisos asumidos por la propia Administración General de Estado para desarrollar en 2016 han quedado en agua de borrajas, dado que la gran mayoría de partidas consignadas para ese ejercicio no se ejecutaron, postergándose los gastos a este nuevo ejercicio; segunda, que las intervenciones que sí merecen una atención algo más ambiciosa en lo que a consignación económica se refiere desplazan su terminación al menos al año 2020 (véase el ejemplo del acceso norte al aeropuerto), y tercera, casi peor, las principales asignaturas pendientes en el territorio malagueño carecen de proyecciones para los próximos ejercicios. Es decir, que las grandes obras que debían haberse gestado durante la larga crisis económica, con los estudios y proyectos preceptivos, tienen ante sí un panorama desolador.

Conforme a lo que, al menos documentalmente demuestra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el tiempo de los estudios se alargará aún algunos años más en proyectos como el corredor ferroviario de la Costa del Sol (anunciado en su día por la Junta de Andalucía en el año 2000), la prolongación del tren de Cercanías hasta el PTA (nada de la apuesta municipal por extender esta misma línea hasta la Plaza de la Marina), el soterramiento del acceso ferroviario al puerto de la capital... En estos tres casos concretos, los espacios correspondientes a las inversiones programadas o previstas para 2018, 2019 y 2020 aparecen vacíos. Algo lógico si se tiene en cuenta que todos ellos carecen, hoy por hoy, del sustento técnico necesario para poner en marcha la maquinaria. Y no porque no se haya tenido el tiempo suficiente para haber dispuesto del esquema técnico adecuado.

Ahora, los voceros más próximos ideológicamente al Gobierno, ponen todo tipo de parches y paños calientes a lo que resulta inexplicable. No sólo por lo irrisorio de ver 136 millones para una provincia que aporta del orden de 2.500 millones en impuestos, sino por la ausencia real de movimientos en la estrategia de desarrollo de un territorio en constante ebullición. Hacen mal quienes dicen representar a los ciudadanos malagueños (por ellos fueron votados) si tratan de esconder y justificar lo que resulta evidente para todos en lugar de asumir un papel reivindicativo. Me da que eso mis ojos no lo verán.

Infografía del proyecto ganador del concurso de ideas del Astoria.