Juan MorenoTreinta años asesorando a los constructores

Juan Moreno lleva ocho años jubilado después de tres décadas trabajando junto a los empresarios de la construcción y la promoción inmobiliaria en la provincia. Él nunca ha tenido empresas dedicadas al ladrillo, "no tengo madera de empresario", dice, sino que ha sido "un buen asesor" en proyectos de obra, en la negociación de convenios con los sindicatos o en las relaciones con las administraciones públicas. Casi toda la obra que se ha movido en la Costa desde finales de los 70 tenía detrás a este ingeniero cordobés que llegó a Málaga para trabajar en una empresa constructora del grupo Rumasa y que prefirió optar a una plaza en la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga en lugar de trasladarse a Galicia. En la asociación ha sido el secretario general de al menos media docena de presidentes de los constructores.

De los años 70 recuerda con admiración el movimiento asociativo que empezó a fraguarse en Málaga entre empresarios como Felipe Acha, Francisco Vera, Miguel Rodríguez o Francisco Porras cuando el asociacionismo aún no estaba permitido. "Decidieron unirse para defender intereses comunes, aunque luego compitieran entre ellos" , puntualiza Moreno. Dos años después de la creación de la asociación en 1977 llegaron los primeros ayuntamientos democráticos. "Todo era nuevo, la mayoría de los municipios fueron gobernados por la izquierda y eso supuso una revolución", dice Moreno. A los "recelos" entre empresarios que siempre han llevado consigo el sambenito de ser de derechas y los nuevos políticos encargados de organizar el urbanismo local se unió la ausencia de un marco laboral estable. El primer convenio de la construcción se firmó en 1980, en el año de su llegada a la secretaría general. "Incluso en los años peores he tenido interlocutores en los sindicatos muy buenos y duros". Eran los tiempos en que se firmaban subidas salariales del 25% y tiempos también de muchas huelgas en el tajo.

En su larga trayectoria en la asociación, Moreno asegura no haber conocido casos de corrupción, de empresarios que pagaran para conseguir proyectos públicos. "Que yo sepa no ha habido corrupción institucional". Los requisitos para acceder a las subastas y concursos públicos se han endurecido en los últimos años "para intentar que haya menos corrupción", apunta, y pese a todo reconoce que muchas veces las administraciones han establecido "exigencias fuera de la Ley", para conceder una obra, una actuación que la asociación ha recurrido "y ganado" en varias ocasiones.

Juan Moreno ha conocido en estos 30 años varias crisis. La primera, nada más aterrizar en el cargo, y la de mediados de los años 90, se circunscribían al sector de la construcción pero no al resto de la sociedad. "Se dejaron de vender casas, pero no se paró la construcción" ni afectó a otros sectores como el comercio o la restauración, como ha sido en la crisis actual. "Ahora estamos saliendo, pero muy poco a poco porque no hay un lanzamiento claro de los consumidores a la compra de vivienda", puntualiza. Durante esta crisis, según sus datos, se quedaron 30.000 casas sin vender en la provincia y en la actualidad el stock se ha rebajado hasta las 5.000. El sector marcha con fuerza en la venta de viviendas para extranjeros y en municipios como Marbella y Estepona, donde queda terreno para construir, pero Moreno insiste en que además habría que empezar a renovar los viejos edificios y aprovechar el buen momento que se avecina en la obra pública con las elecciones municipales dentro de año y medio. "Las administraciones no tienen ni un duro pero ahora viene una época nueva" en la que volverán a salir proyectos. Sobre las posibilidades de que estemos ante una nueva burbuja inmobiliaria, cree que no volverá a repetirse. "No creo que queramos volver a que cuatro empresas ganen dinero y otras miles se arruinen", apunta quien ha visto cómo en los últimos años han cerrado entre el 60 y el 70% de las empresas constructoras. "Lo bueno es que las que han quedado son las grandes y con voluntad de seguir", argumenta, recordando que muchos probaron suerte como promotores en época de bonanza y animados por un sector bancario que otorgaba alegramente los créditos para construir y para comprar una vivienda.

Lo que de verdad le preocupa a Moreno nueve años después de jubilarse de la asociación no es la marcha del sector, que dice se recuperará tarde o temprano "porque construir se tiene que construir siempre" , sino la situación en que viven las clases medias y el empleo de los jóvenes, las verdaderas víctimas de la crisis. "Hoy muchos jóvenes están mal empleados, con bajos sueldos y sin poder mirar al futuro" argumenta quien sigue al día la actualidad económica y política a través de los periódicos en papel, de los que se considera un ferviente devoto, y quien disfruta de su retiro público en Torremolinos, al que se trasladó hace unos cuantos años.

Última entrevista que concedió , en 2009, antes de jubilarse como secretario general de ACP.