Jueces y fiscales se movilizan tras una década reivindicando mejoras

Casi un centenar de jueces y fiscales se concentraron ayer en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga al mismo tiempo que se hacía un paro de magistrados a nivel nacional para reivindicar mejoras en la administración de justicia. Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales convocaron esta medida como inicio de una campaña de movilizaciones que prevé también paros parciales de una hora los jueves de cada mes, una gran concentración en Madrid el 14 de abril e incluso una huelga indefinida fijada para el 22 de mayo, si el Ministerio de Justicia no atiende a sus peticiones.

"Llevamos diez años negociando con el Ministerio y no hemos conseguido ningún tipo de avance para recuperar la situación que teníamos antes de la crisis, tampoco en las condiciones que debe de tener una administración de justicia para servir adecuadamente al ciudadano", dijo ayer tras la lectura del manifiesto el juez decano José María Páez. "Somos muy pocos jueces en toda España y estamos pidiendo, básicamente, que esta mejora se haga con medios materiales y personales", agregó Páez. Según el juez decano, sería necesaria la creación de al menos 300 plazas al año en España, lo que supondría "tratar de equipararnos a los países de nuestro entorno". Páez destacó que "somos es el último país europeo en número de jueces por habitante y queremos que esta situación revierta y con el número actual de creación de plazas esto es imposible".

A esto se le suma la falta de apoyo económico. "Hemos tenido acceso ya a los Presupuestos Generales del Estado y el aumento no es nada significativo, a este ritmo será imposible que podamos dar una justicia de calidad, que es lo que pretendemos", agregó José Antonio Páez. Según reiteraron los magistrados, "mejorar nuestras condiciones laborales es importante, pero supone una pequeña parte de nuestras reivindicaciones que están enfocadas en garantizar los derechos de los demás".

Con este objetivo se iniciaron ayer las movilizaciones que se irán repitiendo a lo largo de las próximas semanas. "No descartamos adoptar algunas medidas de conflicto de mayor entidad, hoy [por ayer] hemos hecho un simple paro de unos 20 minutos y no se han interrumpido ninguno de los miles de juicios y actividades judiciales que se celebran al día en la Ciudad de la Justicia, pero si nos vemos obligados a tomar medidas como la huelga lo haremos", destacó Páez. Aunque pretenden "obtener respuesta a algunas de las demandas", indicaron que "hace poco se ha disuelto la subcomisión en el Parlamento para mejorar la justicia, lo que da una idea de la situación en la que nos encontramos, parece que no hay voluntad ninguna de un pacto para la justicia, que sigue siendo la hermana pobre y las mejoras no llegan". Los jueces reclaman, además de recuperar el nivel salarial perdido en 2010, mejoras en medidas de conciliación y limitar su carga máxima de trabajo. Los fiscales también exigen que se refuerce su independencia, autonomía presupuestaria para el Ministerio Público, que se derogue el plazo máximo para la instrucción judicial, mejoras en la formación y paralizar la implantación de la justicia digital hasta contar con los medios adecuados.

En cuanto a la situación de la provincia malagueña, los magistrados señalaron que "a nivel de carga de trabajo y asuntos por número de jueces nos encontramos en una situación muy desfavorable, harían falta una treintena de juzgados con sus equipos correspondientes". En lo tocante a las instalaciones destacaron que la Ciudad de la Justicia es de "primer nivel" pero que ya se ha quedado pequeña.