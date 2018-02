Julián Muñoz obtiene un permiso especial para salir del Centro de Inserción

El abogado del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, Antonio José García Cabrera, afirmó ayer que su cliente ha obtenido un permiso especial para no volver hasta el día 12 de febrero al Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras, del que salió el pasado viernes.

Según explicó el letrado, en principio Instituciones Penitenciarias permitirá a Muñoz dejar el CIS los viernes para volver los lunes, pero esta próxima semana tiene un permiso especial.

El ex alcalde de Marbella ingresó el pasado 29 de enero en el CIS después de casi un año fuera del mismo, desde que, por motivos médicos, se le permitió regresar a su domicilio con un dispositivo telemático de control. Fue obligado a volver al CIS pocos días después de que se difundiera un vídeo con imágenes en las que se le veía bailando sevillanas en un bar.

El pasado jueves le comunicaron que le fue suspendido el tercer grado telemático por su "capacidad de realizar una vida cotidiana de forma autónoma que distan de estar convaleciente, nuevas causas y citaciones a juicio". El letrado del ex alcalde marbellí, que ha presentado un recurso contra esta decisión, que considera sin motivos, ha apuntado que su cliente no incumplió los horarios del control telemático. Pese a este último permiso, el letrado ha anunciado que mantendrá el recurso ante el juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional al entender que no existen razones para retirarle el tercer grado otorgado.