Julián Muñoz: "El más listo fue Gil, que nunca firmó nada"

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz aseguró que "el más listo fue Jesús Gil (su antecesor en el cargo), que nunca firmó nada"; mientras que a él le pasaban "un tocho importante cada día" de resoluciones para rubricar, insistiendo en que no sabía nada de urbanismo ni de administración pública y en que no pensó que los técnicos le engañaban. "No le quepa duda de que, después del calvario sufrido, si lo hubiera pensado no hubiese perdonado ni una", declaró.

Muñoz hizo estas declaraciones en el juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga en el que se le juzga a él y al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes por supuestas irregularidades en la adjudicación directa de una vivienda que pertenecía al patrimonio municipal a una hija de este último, que también está acusada, tras quedar desierta una subasta pública.

Este piso y otros dos procedían de un convenio urbanístico y el Consistorio decidió, dice el fiscal, sacarlos a subasta pública, utilizando una tasación no adaptada al precio de mercado.