La Junta acusa al Ayuntamiento de "hacerse el remolón" con 'Invader'

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, dijo ayer que el Ayuntamiento de Málaga "se hace el remolón" sobre la retirada de los mosaicos del artista Invader de zonas del centro de la capital. "El Ayuntamiento no está cumpliendo con su obligación y lo sabe", dijo. En declaraciones a los periodistas en Antequera, donde acudió para informar de las obras para reformar el Museo del Sitio de los Dólmenes, Vázquez apuntó que el Gobierno andaluz está a la espera del dictamen o informe del Seprona de la Guardia Civil al respecto. "Pero en cualquier caso, insistimos, si hubiera voluntad política por parte del Ayuntamiento, los mosaicos ya habrían sido retirados", lamentó el consejero. No es la primera ocasión en la que el titular de Cultura hace este llamamiento al equipo de gobierno del PP, sin que hasta la fecha haya tenido efecto alguno. De hecho, desde que el artista realizó su particular invasión del casco histórico, pasan ya seis meses. Su intervención puede suponer un delito contra el patrimonio, ya que dos de sus obras afectan a edificios catalogados BIC, a los que sumar otros trece en edificios del Centro. Y ello sin la autorización de la Junta.