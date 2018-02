La Junta y la Diputación prometen colaboración institucional para el hospital

La Junta propone un hospital de 800 camas en la ciudad de Málaga y la Diputación reivindica, además, un centro sanitario con encame en la zona este de la ciudad. Las posiciones de momento parecen inamovibles y amenazan con bloquear el proyecto. Pero ambas administraciones aseguran que habrá colaboración institucional para sacarlo adelante. La viceconsejera de Salud, María Isabel Baena, y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, participaron ayer en un acto en el que esta institución cedió un edificio a la Junta para poner en marcha un centro de investigación oncológico.

Baena sostuvo que el proyecto del hospital es "ilusionante, singular y sumamente participativo". Tres días después de que la consejera, Marina Álvarez, presentara la iniciativa, la número dos de Salud apuntaba: "Creo profundamente en la colaboración institucional y un proyecto como este, que es de los más importantes en los años que están por venir, la tendrá". Baena manifestó que ambas administraciones tienen "un denominador común" que es que "en el más breve plazo el nuevo hospital sea una realidad". Para ello, reiteró que la Administración sanitaria mantendrá reuniones con el Ayuntamiento y la Diputación. "No tengo ninguna duda de que Málaga quiere que este proyecto vea la luz lo antes posible", insistió Baena.

Por su parte, Bendodo puso la cesión del edificio de la Escuela de Enfermería para un centro de investigación oncológica como ejemplo de la voluntad de apoyar el centro sanitario. "La colaboración es una realidad, no una intención y hoy lo estamos demostrando", dijo. El presidente del ente supramunicipal aclaró que la Diputación está pendiente del encuentro con la consejera o la viceconsejera "para echar a rodar el proyecto" y que tiene "toda la voluntad" para que sea una realidad incluso en un plazo inferior a los seis años planteados por la Junta.

Para Bendodo los cinco puntos que plantea la Diputación para ceder el terreno en donde la Consejería proyecta el hospital no son condiciones previas. "Sólo he reivindicado la mejor sanidad pública. Es nuestra obligación. Lo hacíamos, lo hacemos y lo haremos", argumentó. Para el titular de la institución provincial esas peticiones son "asumibles y razonables". Bendodo comentó que por el momento las informaciones que manejan sobre el proyecto del hospital de 800 camas son únicamente las publicadas por los medios de comunicación, dado que todavía no se les ha remitido el documento del grupo de expertos que lo ha elaborado.