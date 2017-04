La Junta reclama al Gobierno 800 millones de partidas de formación no convocadas

La Junta de Andalucía reclamó ayer al Gobierno central 800 millones de euros de partidas de ayudas a la formación profesional para el empleo a parados que no han sido convocadas desde 2012 tras la judicialización de la causa. "No nos han llegado 800 millones porque no ha habido formación, pero es un dinero que corresponde a Andalucía. Hemos estado preguntando dónde están: ¿se han gastado? ¿Se han devuelto? ¿Dónde están?", se preguntó el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, en una rueda de prensa en Málaga.

Sánchez Maldonado exigió que "esos 800 millones se gasten en Andalucía, bien que los gaste el Gobierno, bien que nos los den para que los gastemos nosotros. Es una total falacia decir que hemos devuelto dinero de la formación. No se ha devuelto ni un solo euro".

Al no haber formación en Andalucía por la investigación de las supuestas irregularidades, "no ha llegado el dinero. Nadie nos da respuesta y llevamos preguntando en el último año y medio. Si lo hubiéramos devuelto, pues ya está, pero resulta que no lo hemos hecho porque no nos ha llegado".

"Es dinero de los andaluces, que no tienen por qué pagar las consecuencias de las causas judicializadas de las políticas de formación que se ha hecho de los programas de formación en Andalucía, culpando de ello de la Administración", ha añadido.

Sánchez Maldonado afirmó que, "posiblemente, han existido irregularidades como han existido en todo el país y que se están analizando, incluso en el Ministerio. Pero nunca se está culpando en el resto a la Administración, sino que se está culpando a los otros intervinientes". La comisión de investigación de los cursos de formación subvencionados por la Junta entre los años 2002 y 2012 ha demostrado que "ni hubo menoscabo ni malversación de fondos públicos. Se llevó a lo penal lo que era de ámbito estrictamente administrativo", h señalado el consejero. La formación para desempleados "se va a poner en marcha, ya están totalmente fiscalizadas todas las convocatorias que se han hecho", finalizó el consejero.