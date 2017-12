La Junta exige a Zoido "responsabilidad" por la "inhumana" situación en Archidona

La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, se reunió ayer por la tarde en Málaga con representantes de varias organizaciones no gubernamentales y exigió al ministro de Interior Juan Ignacio Zoido "que dé explicaciones y asuma su responsabilidad porque la situación que se está viviendo en la cárcel de Archidona es insostenible e inhumana". Aguilar recalcó que "la situación no puede aguantar ni un día más" y, aunque no reclamó de forma explícita la dimisión del ministro, sí recordó en varias ocasiones que "el gobierno dijo que esto era una medida provisional, ya han pasado 40 días y hay 500 personas allí que están en una situación irregular pero que no son delincuentes".

Aguilar reprochó a Zoido que en estos 40 días "no nos ha llamado a las comunidades autónomas afectadas ni ha convocado una conferencia sectorial sobre esta situación de Archidona y sobre la política migratoria". En este sentido, la consejera hizo hincapié en que "en 40 días el ministerio ya debía tener una hoja de ruta trazada y haberla comunicado. El ministro dijo que era un procedimiento excepcional y tiene que decir ya qué va a hacer porque esta situación no se puede mantener eternamente". La consejera mostró su desolación por la muerte de un inmigrante y exigió una investigación "profunda y transparente", así como que se frenen las devoluciones de personas que puedan tener algún tipo de información sobre lo ocurrido con el inmigrante argelino fallecido.

Las plataformas de apoyo a los inmigrantes celebraron ayer dos concentraciones, por la mañana en Archidona y por la tarde en la plaza de la Merced de la capital. Reclamaron la dimisión de Zoido y que se honrara a la persona fallecida, del que aún no ha sido facilitada su identidad.

En el día de ayer hubo más reacciones a la situación de los inmigrantes en Archidona. Cáritas y la Delegación Diocesana de Migraciones publicaron un comunicado conjunto en el que manifestaban su "dolor" ante el fallecimiento de una persona argelina, subrayan que "tres días después de la llegada al centro Cáritas elevaba una queja al Defensor del Pueblo por internarles en la futura prisión de Málaga", y se mostraron "confiados en que se tomen las medidas necesarias para que todas las personas sean tratadas con la misma dignidad y derechos".

Mientras tanto, otras 58 personas fueron rescatadas ayer en una patera y llegaron al puerto de Málaga por la tarde. Eran de origen subsahariano, estaban en aparente buen estado de salud y se suman al total de 117 inmigrantes rescatados ayer en Andalucía.