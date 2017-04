La Junta actuará frente al mosquito en el paraje natural del Guadalhorce

La Junta de Andalucía no financiará parte del plan de acción que el Ayuntamiento de Málaga le ha propuesto para combatir las frecuentes plagas de mosquitos en el entorno del paraje natural de la desembocadura del río Guadalhorce y cuyo coste estimado es de casi 80.000 euros al año. La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acometerá sus propias actuaciones dentro del espacio natural al considerar que es el Consistorio quien debe asumir las medidas planteadas fuera para hacer frente a un problema que ha puesto en pie de guerra a los vecinos de la zona.

El Consistorio malagueño había propuesto que el coste del plan se repartiera a partes iguales entre ambas administraciones, ya que en el paraje natural no tiene competencia. Sin embargo, el delegado provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno, aseguró que sería "irresponsable destinar recursos a competencias que no son nuestras" y reprochó al Ayuntamiento por "no reconocer que tiene un problema presupuestario para hacer frente al problema".

Además, Moreno reiteró que el problema se ha focalizado al paraje natural sino que tiene más amplitud" y señaló que se debe hacer "un diagnóstico real". Aún así, sí adelantó que se actuará en el espacio natural quitando la vegetación que se pueda y que sirven de refugio para los mosquitos adultos, así como secar las charcas que no forman parte del paraje. Además, ha encargado un estudio de investigación a la Universidad de Málaga.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental en el Ayuntamiento, Raúl Jiménez, ya advirtió ayer que si la Junta de Andalucía se negaba a colaborar en la financiación de este paquete de medidas "diseñaremos un plan B con otras alternativas que podamos asumir en solitario porque está claro que algo hay qué hacer".

Las distintas opciones serán dadas a conocer hoy a los vecinos de la zona en la reunión que mantendrán con el edil ante el aumento de las quejas surgidas en los últimos días. Una de las novedades del programa diseñado por el Ayuntamiento sería la aplicación de un tratamiento adulticida sobre las poblaciones de mosquitos adultos a ambas márgenes del río Guadalhorce, fuera del paraje natural, y donde se sabe que acuden a refugiarse durante las horas centrales del día. Para ello se plantean dos tipos de actuación. La primera consiste en aplicar insecticida mediante carretilla pulverizadora dirigido a zonas de refugio diurno de las poblaciones de mosquitos culícidos; la segunda, incluye la utilización de un cañón pulverizador montando sobre un vehículo y capaz de lanzar a una distancia de 30 metros. A esta parte del plan , se añade la instalación y mantenimiento de 16 trampas en las instalaciones deportivas y educativas del entorno.

La previsión expuesta por el Ayuntamiento es que en el periodo de riesgo alto, concentrado entre los meses de abril y agosto, se efectúen además controles diarios. De momento, los controles de las larvas en el paraje natural y alrededores se está haciendo ahora cada semana y precisamente está previsto que hoy vuelvan a visitar la zona los técnicos de la empresa Athisa, a la que el Ayuntamiento tiene adjudicado el servicio de control de plagas de la ciudad.