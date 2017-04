La Junta amenaza al Ayuntamiento con que pague el daño patrimonial si para el Metro

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, advirtió ayer al Ayuntamiento de Málaga de que éste último pagará los "daños patrimoniales" que se deriven de "una decisión que interrumpa un itinerario trazado" del Metro. "Espero que el ayuntamiento acabe aceptando", comentó López sobre el modelo del metropolitano que termine de unir el centro histórico de la capital costasoleña con el norte de la ciudad, y reiteró su petición al consistorio de que cumpla con los acuerdos alcanzados en 2013.

Sobre esta falta de consenso con el Ayuntamiento en el tramo hacia el Hospital Civil, López confió en que "al final, más allá de los meses de desencuentros, haya posibilidad de que diga el Ayuntamiento que sí". El responsable andaluz dijo que "no era un problema de intransigencia de la Junta, en absoluto, el problema es que el alcalde, Francisco de la Torre, nos pedía, sin ánimo de que hiciéramos eso, nos planteaba, una manifiesta ilegalidad, que no podemos hacer". López reiteró que el proyecto que planteó el Ayuntamiento del metrobús es "insalvable" y "desde el punto de la legalidad es imposible, es una ilegalidad", ya que "es cambiar sustancialmente una concesión administrativa". "Lo que plantea el Ayuntamiento no tiene cabida en la contratación", añadió.

El consejero señaló en un acto en Antequera que "no más allá" de final de este mes de abril el Consejo de Gobierno declarará de interés metropolitano el tramo del Metro al Hospital Civil. Asimismo, se espera también que en este mes pueda licitarse la obra en el tramo intermedio entre Atarazanas-Guadalmedina, tras la rescisión del contrato con la anterior empresa. "Va a ser una cosa simultánea, una cosa con la otra, tanto la declaración de interés metropolitano como el inicio del proceso de licitación para adjudicar esa obra", aseguró el consejero.

López dijo que han "peleado por el consenso desde el principio ya que no podemos olvidar que había consenso inicial". "El Metro de Málaga no es una obra que la Junta decide hacer unilateralmente, es una obra que surge como la del Metro de Granada o el tren tranvía de la Bahía con los ayuntamientos respectivos", recalcó. El consejero señaló que en 2013 "hay una reordenación, porque había un ramal que iba en superficie hasta La Malagueta, que al final el Ayuntamiento decide que no, y se llega a un acuerdo de que es sustituido por algo que tiene fundamento, que es hacia el Hospital Civil, desde el Guadalmedina", ya que es "uno de los distritos más poblados". Para López, "se trata de hacer lo más racional y que tenga el menor déficit de explotación", porque si se termina la obra prevista "estaremos en casi 21 millones" de pasajeros.