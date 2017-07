La Junta apenas logra dar el 20% de sus ayudas a la rehabilitación

Ya sea por la falta de conocimiento y diligencia de los vecinos, ya sea por la dimensión de las exigencias impuestas por la Junta de Andalucía, la realidad es que de orden del 76% del dinero reservado en los dos últimos años para subvencionar la rehabilitación de edificios en la provincia de Málaga se ha quedado sin gastar. Según los datos conocidos por este periódico, de los 2.641.196 euros consignados en 2015 y 2016 apenas fueron concedidos 648.300 euros. En lo tocante al año pasado, de los 1.671.997 euros consignados a Málaga se dejó sin adjudicar el 80%.

Así se lo hicieron saber responsables de la Administración regional a los integrantes del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla con los que esta misma semana se reunieron para informar sobre la nueva convocatoria de ayudas, que está dotada a nivel regional con algo más de 14,4 millones de euros. Según se desvela en un comunicado interno remitido por el colegio a los administradores, en el encuentro el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el delegado de Fomento y Vivienda, Francisco Fernández España; y la secretaria general de Vivienda de la Junta, Catalina Maudeño, desvelaron que de esta última convocatoria "se quedó sin cubrir el 80%". Precisándose además que el 61% de las solicitudes no fue aceptado por carecer de algún documento y se rechazó el 18% por no cumplir con los requisitos.

Estos datos fueron confirmados por el presidente del colectivo de administradores, Fernando Pastor, quien señaló que la Junta ha solicitado la ayuda del colegio para que haya un mayor número de comunidades que cumplan los requisitos. "Hay que tener en cuenta que la mayoría de comunidades de propietarios que no tienen administrador no presentan adecuadamente la documentación", expuso. "No es que la Junta no haya querido no gastárselo sino que no se cumplían los requisitos", incidió. Uno de los matices a tener en cuenta es que los fondos que se emplean en estas convocatorias son finalistas, es decir, no pueden ser destinados a otro fin. A diferencia de lo ocurrido en Málaga, en Cádiz el dinero empleado el año pasado fue del 120%.

Pastor puso el acento, además, en la complejidad que tiene para una comunidad de propietarios ir adelante con este tipo de trámites. A ello se suma que muchos de los dueños se ven en la obligación de asumir un serie de gastos previos para poder optar a las ayudas, circunstancia que los disuade de dar el paso. Las bases marcan como subvencionable un máximo del 35% de los trabajos, pudiéndose ser del 50% en el caso de actuaciones en materia de accesibilidad.

Una de las peticiones que el representante de los administradores hizo a la Junta fue posibilitar de que el acta de la junta de propietarios aprobando la solicitud de ayuda sea aval suficiente para autorizar a recabar los datos fiscales y de empadronamiento de los propietarios. "Es muy complicado conseguir que todos los propietarios acaben firmando la autorización", explicó. Otras exigencias marcadas en las bases de la convocatoria son que al menos el 50% de los propietarios debe tener ingresos ponderados no superiores a 3,50 veces el IPREM (22.400 euros anuales).