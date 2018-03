La Junta aplaza el decreto de sequía pero mantiene la alerta en la Axarquía

Las lluvias de los últimos días han llevado al Gobierno andaluz a aplazar la publicación del decreto de sequía que había prometido con el fin de establecer medidas de ahorro en el consumo del agua, pero también ayudas e inversiones dirigidas a mejorar la capacidad de almacenamiento. El titular de Medio Ambiente, José Fiscal, confirmó ayer lo que en algunos sectores era un secreto a voces, que el ejecutivo esperaba la llegada de las precipitaciones para revertir una decisión aprobada en noviembre, cuando desde la Junta se anunció el inminente decreto de sequía. Ayer Fiscal aseguró que las lluvias de las últimas semanas han mejorado de forma "muy notable" la situación de las cuencas hidrográficas y que dicho decreto no será aprobado antes del otoño. Los embalses de esta cuenca han sumado 584 hectómetros cúbicos de agua en estas semanas y sólo en la provincia de Málaga, los pantanos han superado el 50% de su capacidad.

"No se da la situación de urgencia en este momento", explicó ayer el consejero de Medio Ambiente en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que informó de que el decreto pasa a tramitarse por la vía ordinaria y no se aprobaría hasta otoño. Si hiciera falta, va a "estar todo listo", explicó Fiscal, que ha insistido en que en este momento no es necesario aprobar un decreto ley, ya que además la previsión es que "sigan atravesando nuestra comunidad distintos frentes", con lo que seguirá aumentando el nivel de los embalses andaluces. Ante la "evidente mejora generalizada" de la situación de los sistemas que abastecen a las cuencas que gestiona la Junta, las demandas se van a poder atender "con normalidad", garantizó Fiscal.

"La situación de las cuencas ha mejorado de forma notable tras las últimas lluvias"José FiscalConsejero de Medio Ambiente

A pesar del aplazamiento de la aprobación del decreto de sequía, la Junta no levantará las restricciones que pesan desde diciembre sobre los riegos de la comarca de la Axarquía. Ayer el consejero reconoció que tanto en la comarca malagueña como en el Levante almeriense, se hace innecesario adoptar medidas restrictivas urgentes para paliar los efectos de la sequía, según consta en el informe presentado por el titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que detalló que en dichas zonas sí se mantienen las restricciones para los regadíos. Desde diciembre, los regantes de la Axarquía sólo disponen de un 40% del agua que reciben del pantano de la Viñuela debido a los bajos niveles que presentaba el embalse.

No obstante, las previsiones a medio plazo apuntan a que, en muchas zonas de estas cuencas, el año hidrológico finalizará en situación de escasez moderada o grave, lo que justifica, según el consejero, tanto la disposición de este instrumento normativo como el mantenimiento de medidas preventivas y operativas de prealerta. En las Cuencas Mediterráneas andaluzas, distribuidas por las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, las últimas lluvias han permitido mejorar sus reservas. Así, el incremento de las últimas tres semanas se cifra en 165 hm3, pasando de 356 a más de 520 hm3 embalsados; en líneas generales, la situación actual es de escasez moderada o normalidad, a excepción de La Viñuela-Axarquía y el Levante almeriense. Dentro de esta demarcación, la Costa del Sol ha pasado a situación de normalidad, con 24,33 hm3 más (de 31 a 55,3 hm3) en el embalse de la Concepción, que actualmente se encuentra al 89,02 %, ligeramente por debajo del nivel del año pasado por estas fechas.

En la zona Guadalhorce-Limonero (Málaga), las reservas han pasado de 139 a 196 hm3, alcanzándose también un nivel similar al del 2017 y, aunque con escasez moderada, con garantías para dos años (50,29 % de la capacidad ). La situación de escasez grave se mantiene en el caso de La Viñuela-Axarquía, en Málaga, si bien la garantía para el abastecimiento supera igualmente los dos años, pues sus reservas se han incrementado en más de 19 hm3, de 35,5 a 54,7 hm3 (33,07 %).