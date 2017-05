La Junta da un nuevo paso en la batalla por llevar el Metro al Civil

La última de las reacciones oficiales del Ayuntamiento tuvo lugar el pasado 17 de febrero cuando la Junta de Gobierno Local volvió a eludir un pronunciamiento contrario institucional sobre el tramo en superficie al Civil amparándose en la existencia de numerosos "incumplimientos" en el procedimiento. De acuerdo con la información aportada por el Consistorio, el listado de taras detectadas por el área de Movilidad y la Gerencia de Urbanismo estaba engrosada casi por una veintena de puntos. Con todo, son numerosas las ocasiones en las que De la Torre ha sido explícito el asunto, asegurando que esa obra no se ejecutará sin el aval de los vecinos del entorno.

"Si la posición municipal es la de impedir frontalmente que la obra se haga, habrá daños patrimoniales y la obligación de la consejería será pedir ese resarcimiento en los tribunales", llegó a afirmar López hace ahora poco más de cuatro meses. En ese encuentro, se topó con la contestación de De la Torre, quien ya advirtió que el Consistorio "defenderá los intereses de la ciudad para que no haya ningún problema de coste económico".

El tiempo de paz en el Metro de Málaga llega a su fin. El tablero sobre el que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital disputarán la batalla por la culminación del trazado del ferrocarril urbano, con su llegada o no en superficie hasta el entorno al Hospital Civil, está dispuesto. Tras unos primeros meses del año de sosiego, la pugna entre los dos socios institucionales se reactiva. Y lo va a hacer con el acuerdo que hoy adoptará el Consejo de Gobierno andaluz dando luz verde a la declaración de interés metropolitano a la prolongación a ras de calle del ramal procedente de Carretera de Cádiz a la zona norte.

El Ayuntamiento denuncia "irregularidades"

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado mes de febrero lejos de allanar el camino del tranvía a la zona norte lo entorpecía. La misma dio luz verde a los informes de Movilidad y Urbanismo relativos al trámite de audiencia del proyecto de construcción del tramo, que concluyen "la imposibilidad" de pronunciarse sobre el mismo por "incumplimientos" en la tramitación de los procedimientos. El Ayuntamiento sostuvo que el proyecto incluía aspectos geométricos y funcionales "que no han sido tramitados ni aprobados con anterioridad". Además, consideraba que no se argumentaban "de forma convincente las razones por las cuales se ha optado por esta propuesta tranviaria respecto de otras alternativas". Destacaron la existencia de una "incidencia significativa" en la movilidad y denunciaban que el trazado planteado "no se adecua al planeamiento urbanístico en vigor".