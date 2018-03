La Junta estudia subir el riego a los agricultores de la Axarquía

Debate sobre las obras

La asociación agraria Asaja Málaga recordó ayer que tras la suspensión del decreto de sequía como consecuencia de las últimas lluvias, este es el "mejor" momento para continuar con "los planes de ejecución de las obras previstas y no ejecutadas" en infraestructuras hídricas para que "en el futuro, no volvamos a encontrarnos con situaciones desesperadas". El responsable de Agua de la asociación, Benjamín Faulí, aseguró que los agricultores "han asimilado restricciones desde el mes de noviembre de 2017, y que lo han hecho con todo el espíritu de colaboración posible, a la espera de las actuaciones para contrarrestar la sequía como los pozos del río Chillar, que aún no están en marcha". En este sentido, pidió que en las próximas reuniones "consten por escrito las reclamaciones de los agricultores y las propuestas de la administración, ya que no tenemos calendarios de lo que se va a hacer". Por otro lado, Asaja Málaga solicitó en un comunicado un planteamiento "más claro en cuanto a aguas depuradas, ya que es un asunto que supone un gran desembolso para el agricultor y necesitamos cierta seguridad jurídica".