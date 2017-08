La Junta seguirá con la inspección en los VTC pero pide al Gobierno "medidas normativas"

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha asegurado que la Junta de Andalucía seguirá con las inspecciones hacia los vehículos VTC y las intensificará pero ha apuntado que el Gobierno "debe legislar e introducir medidas normativas", ya que "no es un problema de inspección, sino de norma".

En una entrevista con Europa Press, el consejero ha explicado que las comunidades autónomas han mantenido varias reuniones con el Gobierno para hablar sobre los VTC, de forma que "el Gobierno nos pidió a las regiones que intensificáramos las inspecciones, al ser potestad nuestra, y así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo".

"Vamos a seguir haciéndolo e intensificaremos las tareas de inspección, pero difícilmente se hará una terapia adecuada si se hace un diagnóstico incorrecto, y en este caso el Ministerio de Fomento se equivoca, porque el problema es normativo, no de inspección", ha aseverado el consejero, quien reconoce que la inspección tiene importancia "pero no va a resolver el problema, y la normativa la debe establecer el Estado, que ha dicho que un punto de entendimiento razonable para que convivan los sectores es la proporción de sectores es 1/30".

En ese punto, ha indicado que en actualmente hay ciudades con más "presión" entre taxis y VTC, como ocurre en Sevilla y en Málaga, a lo que ha añadido que "ciudades como Málaga puede llegar a la proporción 1/1 en un plazo muy corto si no se toman medidas y una vez que se dicten todas las sentencias pendientes", ya que "una vez que se vayan dictando las sentencias iremos a esa proporción 1/1", por lo que "el problema es de normativa que impide ir caminando hacia la norma en su día apuntada por el Gobierno".

"Podremos hacer inspecciones de la forma más exigente, y si la gente cumple, pero si se siguen dictando sentencias estaremos en un escenario lejísimos de lo que el legislador ha planteado como razonable para encontrar la convivencia entre subsectores del transporte", ha aseverado López, para el que "el Gobierno está haciendo mal diagnóstico y se está equivocando de terapia, pues no da resultados".

El consejero ha explicado que la Junta de Andalucía hizo una serie de propuestas para acabar con el "agujero interpretativo de la norma" que existe sobre este sector, como "ponerle freno a los especuladores que tienen licencia administrativa para VTC pero que están esperando renta para operar, obligar a usar la licencia a operadores al que se le acaba de ser concedida la licencia, de manera que si no la ejercen la licencia, se le retira, o establecer indemnizaciones para estos operadores, algo que sería una solución límite". Valora que el Gobierno "parece que podría aceptar algunas de nuestras propuestas".

"Hay que empezar a poner medidas normativas, no de inspección, para ir acercándonos a la proporción ideal y deseable de 1/30", ha añadido el consejero, quien ha recordado que "había un coladero por la vía contenciosa, al dictarse sentencias que permiten la actividad a pesar de la norma, al existir ese agujero", según ha indicado López, quien insiste en que se intensificarán las inspecciones, "que no vamos a dejar de hacerlas", pero ha apuntado que "no nos podemos equivocar y pensar que estos es un problema de inspección y no de norma".

Para Felipe López, su impresión es que "hay un conflicto de fondo entre ministerios, entre el de Fomento y el de Economía", toda vez que "la tendencia del Ministerio de Economía es la de liberalizar todo y independientemente de buscar un espacio de transición".

"El fin último es prestar servicio al ciudadano y la tecnología no hay quien la pare pero hay que hacerlo de forma civilizada no poniendo en riesgo de forma brutal un sector de actividad que tiene mucha gente cuya vida depende de esto", ha aseverado López.

El consejero ha insistido en que la Junta "no va a decaer" y seguirá con las inspecciones pero insiste en que el aumento de inspecciones "no será s lo que acabe resolviendo el conflicto".

"El Gobierno se dedica a centrifugar responsabilidades, nos llama a las comunidades autónomas, nos dice que tiene un problema y centrifuga la responsabilidad entre todos, pero la cuestión no es centrifugar ni repartir responsabilidades sino poner el dedo en el botón que hay que ponerlo", ha añadido López.

Este recuerda que "quien ha establecido la normativa es el Gobierno, los jueces del Supremo han interpretado que la frontera no era 1/30 y han ido cayendo una detrás de otras las sentencias, cuando lo que deber hacer el Gobierno son medidas normativas que nos permitan ir convergiendo hacia esa dirección de 1/30, pero me temo que el Gobierno no tiene plan concretado".