La Junta investiga al centro de autismo de Las Virreinas

Un vídeo que dura apenas 35 segundos publicado en Facebook y en el que se ve a un joven chillando en un balcón intentando entrar al interior del edificio ha motivado una investigación de la Junta. Supuestamente, las imágenes corresponden al centro de la Fundación Autismo Sur, en Las Virreinas. La Delegación de Igualdad y Políticas Sociales realizó ayer por la mañana una inspección para recabar información sobre el incidente.

Una portavoz de la Junta aclaró que a la Administración autonómica aún no le consta ninguna denuncia formal, pero que de oficio, tras tener conocimiento del vídeo a través de las redes sociales, realizó "una primera intervención" que consistió en una inspección al centro. "Los técnicos han hecho una visita para recoger información, aclarar lo ocurrido y, si fuera necesario, tomar medidas. En el mismo momento en el que se tiene conocimiento de una situación anómala y sea cual sea el canal por el que se conoce, se activa el protocolo de alertar al servicio de inspección", explicó la portavoz de Igualdad y Políticas Sociales.

El centro de Autismo Sur es privado y de reciente apertura. Aunque no depende de la Junta, la Administración autonómica sí tiene competencias de inspección sobre sus instalaciones. El gerente de la Fundación, Norberto Nieto, indicó que hoy darán su versión sobre el hecho. Anoche, los representantes de la organización se reunieron de forma extraordinaria sobre las 20:00 para abordar la situación. "Mañana [por hoy] haremos una rueda de prensa o emitiremos un comunicado una vez que presentemos la documentación donde corresponda. Esta mañana [por ayer] han estado los inspectores de Servicios Sociales y no ha habido ningún problema", dijo. Pero no quiso precisar si se trataba de un montaje, un castigo o un accidente. Nieto volvió a emplazar a hoy para dar la versión del centro. Ayer, el vídeo tenía más de 285.000 reproducciones, había sido compartido más de 4.100 veces y sumaba casi 500 comentarios. La asociación Conexión Autismo, de Valencia, inició una recogida de firmas para que la Junta tome medidas. "Necesitamos que todas las familias de niños con autismo podamos estar tranquilos y seguros del trato que reciben en estos centros", apuntaba la entidad valenciana. Hoy, se conocerá la versión del centro sobre el incidente.