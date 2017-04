La Junta lamenta las cuentas del Gobierno para la provincia

El delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año no apuestan por "proyectos estratégicos" para el futuro de la provincia, con un descenso en la inversión del 43,5 por ciento respecto a las cuentas prorrogadas de 2016. Así, ha manifestado que no se incluye "ni un proyecto nuevo", unas cuentas que, a su juicio, "no están pensando en Málaga". Para Ruiz Espejo, el PP de Málaga debería "reclamar más, como han hecho en Valencia, y aquí hay conformismo y justificación". Ha añadido que la sensación que trasladan estas cuentas para este ejercicio son de "abandono de Málaga porque no apuestan ni creen en Málaga". También ha confiado en que las partidas incluidas en los anteriores PGE y que se repiten "no vuelvan a quedarse en el papel".