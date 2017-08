La Junta pide publicar los archivos sobre la muerte de Caparrós

El Consejo de Gobierno acordó ayer solicitar a la Mesa del Congreso de los Diputados que "a la mayor brevedad" se hagan públicos todos los datos de la 'Comisión de Encuesta de los Sucesos de Málaga y La Laguna de Diciembre de 1977', en la que se investigó la muerte de Manuel José García Caparrós, ocurrida durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

Así lo anunció la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la primera del nuevo curso político, donde ha destacado que "no puede haber justicia y reparación si no se conoce la verdad". "No sé si esa información arrojará luz o no pero es nuestra obligación pedirla", señaló la presidenta andaluza. Las sesiones de la comisión parlamentaria sobre la muerte de García Caparrós fueron consideradas "secretas" de acuerdo con un reglamento preconstitucional, vigente entre 1977 y 1982, por lo que el Gobierno andaluz pide que se desclasifique la totalidad de los 675 folios de la investigación, en la que participaron los grupos de UCD, PSOE, PCE, Mixto, AP y PNV, y que también abordó el asesinato de un estudiante en(Tenerife) por disparos de la Guardia Civil.