La Junta reforzará las inspecciones para frenar el enfado de los taxistas

Las principales exigencias del sector en la reunión pasaban por la "retirada inmediata de las unidades VTC no domiciliadas en Andalucía", para que la Junta pueda establecer un mecanismo de control que atestigüe que los VTC pertenecientes a otras regiones no facturan más del 20% de sus beneficios fuera de su propia comunidad. También, con carácter inmediato, solicitaron controlar que los vehículos de turismo privados, tales como los Cabify, no capten clientes en la calle, sino que permanezcan en su base a la espera de la precontratación del servicio.

El consejero de Turismo apuesta por un marco legal para los VTC

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, pidió para el sector de las VTC un marco legal "más claro" que asegure "que la competencia desleal no exista". En este sentido, Fernández recordó que ya existen marcos legales para este tipo de vehículos, pero que estos deben ser "desarrollados de manera más amplia" por parte del Gobierno central, que es quien tiene las competencias para hacerlo. El consejero pidió "más implicación" por parte de todas las administraciones en las inspecciones, para que no haya ninguna violación de las normas vigentes. A su vez, añadió que la Junta debe "tener una consideración" para con el taxi, ya que el sector "mantiene el servicio público de transporte de viajeros durante todo el año", por lo que pidió a las autoridades el "respaldo al colectivo de los taxistas". Sin embargo, alertó que conflictos tan abiertos como este "afectan a la imagen pública" de la ciudad. Es por ello que Fernández pidió "diálogo y soluciones prontas" para los paros en el transporte de pasajeros, ya que no atender las demandas de los taxistas puede desembocar en "una profundización" de las tensiones. El consejero considera que taxis y los VTC pueden convivir sin problema, siempre y cuando las dos partes se sienten a dialogar sobre una postura común que termine llevando a una regulación común que no enfrente a ambos sectores a nivel nacional.