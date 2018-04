La Junta dice que los regantes no cumplieron con el plan de modernización del Guadalhorce

El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Javier Salas, respondió ayer a las críticas del subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, sobre la falta de cumplimiento de la Administración regional con regantes del Guadalhorce y señalóque fueron estos los que "no cumplieron su parte". Después de que Briones exigiera al Ejecutivo autonómico cumplir su parte del proyecto de modernización de regadíos del Guadalhorce y que "deje de perjudicar a los agricultores", ante la inejecución de la Fase III del proyecto que afecta a la Comunidad de Regantes Acequias del Guadalhorce y que corresponde a la Comunidad Autónoma; Salas aseguró que fue la comunidad de regantes la que no puso a disposición los terrenos. "El Ministerio de Medio Ambiente invirtió 9,7 millones de euros cuando gobernaba el PSOE y la Junta comenzó a cumplir su parte invirtiendo más de 342.000 euros, pero desgraciadamente la comunidad de regantes no pudo cumplir su parte al no poner a disposición de la Junta los terrenos necesarios para la construcción de las balsas, por lo que la tercera fase no se pudo ejecutar", argumentó.

A pesar de ello, la Junta, agregó, "ha ofrecido a esta comunidad de regantes que se acoja a las nuevas líneas de ayudas de mejoras y modernización de regadíos y se le ofrecieron las ayudas de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) con financiación al 90%, pero decidieron no solicitarlas".

Por ello, Salas pidió a Briones que en vez de "criticar sin sentido a otras administraciones, sea responsable y explique por qué su Gobierno destina en los Presupuestos Generales del Estado cero euros a la mejora de los riegos de Guadalhorce que son de su competencia".