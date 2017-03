La Junta vuelve a instar a la "subsanación inmediata" de los desperfectos en el centro Guadalmedina

La Inspección de la Junta de Andalucía ha vuelto a instar a la Diputación de Málaga a la "subsanación inmediata" de los desperfectos en el centro de discapacitados Guadalmedina, situado en la capital, después de comprobar que "se mantienen las mismas irregularidades" que en la anterior visita a estas instalaciones.

Así se expone en el informe de la inspección de fecha 1 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se pone de manifiesto que continúan las mismas irregularidades que en la anterior actuación inspectora, a excepción de la limpieza a fondo de un dormitorio, la retirada de tres sillones deteriorados y la presentación del certificado de desinsectación y desratización de fecha 16 de enero de 2017.

Añade el documento que la institución debe presentar el compromiso de las reparaciones y obras a acometer así como los plazos ya que los "incumplimientos" pueden suponer una infracción tipificada como muy grave en la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad de Andalucía.

Desde el centro se indicó a la inspección que la Diputación se ha comprometido a invertir 200.000 euros para subsanar las deficiencias, sin embargo, "esto no es suficiente", instando a la institución provincial a acometer las obras necesarias para subsanar todos desperfectos.

La Junta de Andalucía efectuó una inspección del centro el 1 de junio de 2016 "no detectando irregularidades" a excepción del arreglo de pomos de puertas de baños y el arreglo de estos, así como pintura en techos de baños de la primera planta y en algunos dormitorios.

El 23 de febrero pasado se realizó una nueva visita, ordenada por la delegada territorial, para comprobar el estado de las instalaciones, después de la denuncia pública efectuada por el PSOE en la Diputación de Málaga.

Entonces se observó un "gran deterioro en el mantenimiento del centro en todas sus instalaciones"; en tres sillones debido a la conducta de una residente; humedades en varias habitaciones; equipamiento "oxidado, muy deteriorado y en muy malas condiciones de conservación" en la cocina, aunque esta no se utiliza pues la comida se trae elaborada del Hospital Civil.

En dicha visita la inspección no observó existencia de roedores, ni insectos, indicando que las condiciones higiénicas del centro era "adecuadas", al igual que el aseo personal y el aspecto y prendas de vestir de los residentes. No obstante, se solicitó el certificado de desinsectación y desratización y que se subsanaran las deficiencias de forma inmediata aunque sin establecer un plazo.

Días después de esta visita, el 1 de marzo, se volvió a realizar otra de seguimiento, constando lo anteriormente expuesto y reiterando la necesidad de subsanar de forma "inmediata los incumplimientos detectados". La Junta de Andalucía seguirá realizando inspecciones en el centro hasta que se solventen la situación actual.

Por su parte, la diputada de Servicios Sociales y Centros Asistenciales de la Diputación de Málaga, Lourdes Burgos, ha insistido en que todos los desperfectos en las instalaciones del centro de discapacitados Guadalmedina están subsanándose y ha acusado al PSOE de hacer una "utilización partidista e inmoral" de este espacio, "haciendo política con los más necesitados".

Así, tras las nuevas críticas de los socialistas y el informe de 1 de marzo de la inspección de la Junta de Andalucía, ha sostenido, en declaraciones a Europa Press, que en este edificio, "que es de los años 50, no hacemos más que reparar y remodelar; y no lo hacemos porque se queje el PSOE sino porque es antiguo".

La diputada ha lamentado que se hable de "mal estado" del centro de graves discapacitados cuando son desperfectos "que se están mejorando". Además, ha defendido la labor del personal, "que quiere un montón a los usuarios", invitando a visitar el centro y ver su estado y la atención a los usuarios.

Respecto a la petición de la inspección de subsanación de los desperfectos, con plazos concretos, como el arreglo de las humedades, la diputada ha explicado que ya se ha "raspado" y que están pendientes de pintar algo que no pueden llevar a cabo "hasta que se seque la humedad".

"No podemos empezar a pintar hasta que no esté seco; no es algo que no queramos hacer sino que no podemos porque hasta hace dos días ha estado lloviendo y no se ha secado", ha apuntado, añadiendo que la empresa de desratización ha vuelto a pasar por el centro, después de haberlo hecho el pasado 16 de enero.

Sobre los tres sillones que estaban deteriorados, Burgos ha apuntado que ya se han quitado y que están buscando otros con un material que evite que un usuario los arañe y rompa, que es lo que ha sucedido con los ya retirados.

La diputada del PP ha pedido al PSOE y a su portavoz en la Diputación, Francisco Conejo, que ponga "igual énfasis" en todos los centros sanitarios de la provincia, reiterando que los centros de asistencia especializada, a los que la institución provincial destina casi 13 millones de euros, "son competencia pura y dura de la Junta de Andalucía y nosotros lo estamos llevando hacia delante".

La Diputación de Málaga destinará 200.000 euros en este año para ejecutar un plan específico de embellecimiento y mejoras en el centro de discapacitados Guadalmedina, que cuenta con 35 usuarios gravemente afectados. El coste anual solamente de estas instalaciones es de tres millones de euros, contando con una plantilla de 68 trabajadores para atender a sus 35 usuarios.

En total, en el mantenimiento de los siete centros asistenciales de Málaga capital y provincia la Diputación destina anualmente casi 13 millones de euros. Concretamente en el Centro de Alzheimer, de Atención Temprana, de Drogodependencias, las residencias de mayores de San Carlos (Archidona) y La Vega (Antequera), y los de discapacitados Guadalmedina y Virgen de la Esperanza, "a los que la Junta de Andalucía destina solamente 1.066.000 euros".