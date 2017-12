La Junta suspende la firma del convenio para el uso de las instalaciones escolares

"Ante una situación así no podemos firmar el convenio", dijo ayer la delegada territorial de Educación, Patricia Alba. Y se refería al acuerdo ya aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 24 de noviembre sobre la cesión de uso hasta las 22:00 de instalaciones educativas al Ayuntamiento de Málaga para la práctica deportiva. Pero la ratificación de las sanciones impuestas por exceso de ruido a dos centros -los colegios Lex Flavia Malacitana y Pintor Félix Revello de Toro- ha dado al traste con las negociaciones. La Junta suspende por el momento la firma ya que considera una "deslealtad institucional" que prosigan con las multas por una actividad no educativa ni extraescolar generada por los clubes ante la falta de espacios para la práctica deportiva, algo que es competencia municipal según la legislación actual. Esto deja en una situación de verdadera incertidumbre a los siete clubes de baloncesto que entrenan a diario en colegios e institutos de la capital.

Patricia Alba criticó al Consistorio por no haber tenido en cuenta "ninguna de las medidas correctora tomadas por los centros ni las alegaciones presentadas por la Delegación, ni se han realizado nuevas mediciones por parte del Ayuntamiento, algo a lo que se comprometió el alcalde de Málaga en verano, cuando empezamos las negociaciones". Alba, que se mostró "indignada" subrayó ayer que esta circunstancia lo que denota es "la gran descoordinación que existe entre las áreas municipales, mientras que por un lado nos están pidiendo el uso de las instalaciones por otro nos multan por dicho uso". Y añadió que "se demuestra la falta de liderazgo de Francisco de la Torre en la alcaldía, que parece estar más pendiente de sus cuestiones políticas que de solucionar los problemas de los ciudadanos".

El miércoles llegaron las multas a los centros y junto a ellas, en el caso del CEIP Lex Flavia se sumó la prohibición de la práctica de actividades extraescolares en la pista cubierta del centro. Tanto el patinaje, como el fútbol infantil y la escuela de baloncesto de la Federación Andaluza en la que entrenaban una treintena de alumnos del colegio se han tenido que eliminar. "La Policía ha dicho categóricamente que no se podrá realizar ninguna actividad extraescolar", aseguró la delegada y agregó que "estamos entrando en un terreno muy peligroso porque la gran mayoría de los colegios están rodeados de viviendas y hacen actividades deportivas extraescolares". En el CEIP Pintor Félix Revello de Toro, tras la retirada de la denuncia, no se ha prohibido la continuación de las actividades.

Para la delegada de Educación, ha quedado demostrada la "buena voluntad por parte de la Delegación" no así por el Consistorio. "Tuvimos que modificar un convenio marco que han firmado todos los ayuntamientos para incluir la adenda y hacer un acuerdo a medida para Málaga, y todo esto para dar respuesta a un problema que no es nuestro", comentó Alba. "Ante la falta de instalaciones el Ayuntamiento recurre a nosotros para luego multarnos, qué nombre le damos a eso", reiteró la responsable educativa.

El alcalde de Málaga, por su parte, consideró ayer que "no hay que darle mayor importancia" a las sanciones porque así es el funcionamiento "de la propia maquinaria administrativa", dijo. Apuntó que "tenemos en marcha el convenio" con la Junta y, por tanto, "un marco para la solución de cara al futuro". También dijo que si hay posibilidad de recurso de las multas "nosotros seremos lo más abiertos y flexibles posible". De la Torre afirmó además que "si los funcionarios han llegado a ese extremo es porque la norma obliga a ello, pero miraremos con máximo interés cualquier recurso que se plantee". El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, insistió ayer en que "no va a quitar ninguna sanción a nadie, porque sería un delito", abogando, no obstante, en colaborar, entre otros, en medidas correctoras.

Mientras vuelve el desencuentro entre las administraciones, son los clubes los que sufren por su propia inestabilidad. "Ahora mismo no sabemos qué puede pasar con nosotros, estamos peor, con más incertidumbre aún", decía ayer un responsable del CD Puerta Oscura, club que además no se incluyó en el texto hecho público tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local. Ricardo Bandrés, presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, explicó que "ahora es realmente cuando estamos fuera del colegio Lex Flavia, quedaba la escuela de baloncesto, estamos intentando reubicar a los niños". La escuela entrenaba martes y jueves de 16:00 a 17:00 y está formada por una treintena de alumnos del colegio de 3 a 12 años. "Ahora volvemos a depender de la buena voluntad de la Delegación de Educación, ya no sabemos lo que puede pasar si no se firma ese convenio", señaló Bandrés y afirmó que esto afectaría a todos los clubes, ya que no podrían entrenar pasadas las 20:00.