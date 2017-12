La Justicia argentina resuelve que Carlos Fernández sea extraditado

El titular del Juzgado Federal Número 2 de San Juan, en Argentina, ha resuelto la extradición del ex concejal marbellí Carlos Fernández para ser juzgado en España por el caso Saqueo II. El juez mantiene así la postura del fiscal y entiende que se trata de la única de las seis causas por las que se reclamó su repatriación que no habría prescrito. Contra esta decisión, sin embargo, todavía cabe recurso, que será interpuesto por la defensa del ex edil, según aseguró ayer su hermano y abogado Antonio Fernández, al considerar que todas las diligencias por las que es reclamado en España ya han prescrito, por lo que el fallo definitivo se demorará aún unos meses.

Asimismo, la defensa mantiene que la causa por la que finalmente se ha resuelto su extradición está igualmente prescrita en España, por lo que en caso de prosperar su repatriación "defenderemos hasta el final su prescripción". "Estamos muy contentos porque de nueve causas iniciales que había ocho han sido prescritas tal y como veníamos defendiendo. El fiscal entiende que solo una de ellas no está prescrita y por eso presentaremos un recurso para que se revise ese caso, pero estamos muy tranquilos porque aunque se juzgue en España seguimos manteniendo que la causa está prescrita", manifestó el letrado, que aseguró sentirse "satisfecho" con la resolución del juez.

Podrá quedar en libertad provisional si abona la fianza de 300.000 pesos argentinos, 14.000 euros

Mientras tanto, el que fuera concejal del GIL en el Ayuntamiento de Marbella podrá quedar en libertad provisional de abonar la fianza de 300.000 pesos argentinos, unos 14.000 euros, lo que le permitirá pasar las Navidades con su familia en Argentina mientras se tramita el recurso de apelación contra la decisión de extradición.

La vista tuvo lugar el pasado martes en Argentina tras un parón de algo más de dos semanas, ya que inicialmente estaba prevista que se celebrara el día 1 de diciembre, pero fue suspendida y aplazada hasta nueva fecha después de que el juez federal recibiera desde España otras cuatro nuevas peticiones de extradición para su estudio. Estas últimas peticiones se referían a Malaya y a otros tres casos urbanísticos durante su actividad como concejal en el Ayuntamiento de Marbella durante los gobiernos con mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal (GIL) en las legislaturas 1991, 1995 y 1999. Estas se sumaron a las dos primeras peticiones de extradición remitidas previamente por el Consejo de Ministros en las que se le acusaba de la presunta comisión de losdelitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos dentro de la operación Saqueo II.

Esta última es la única que, según el juez federal no habría prescrito al señalar que este tipo de delitos tiene una prescripción de diez años y ya que el juicio oral contra Carlos Fernández se abrió en 2009 el plazo hasta su prescripción se alargaría hasta 2019, razón por la que ha resuelto su extradición. El caso se investigó en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 y el Ministerio Fiscal acusó provisionalmente al ex edil de los delitos de malversación de caudales y de falsedad, solicitando nueve años de prisión y más de 7,8 millones de euros de responsabilidad civil.