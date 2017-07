Juzgan a Marisol Yagüe por la reforma de su casa

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy a la ex alcaldesa de la localidad de Marbella Marisol Yagüe, para la que la Fiscalía solicita cinco años de prisión, en relación con las reformas realizadas en 2004 en su casa, supuestamente utilizando, en parte, material del almacén municipal. Además, se le juzgará por no iniciar expedientes sancionadores "pese a conocer que carecía de la preceptiva licencia de obras menores", ya que se le solicitaron documentos que no fueron aportados y la actuación se convirtió en una reforma "integral" de la casa. También están procesadas otras tres personas, según el escrito provisional presentado en su momento por el ministerio fiscal.

A Yagüe se le acusa de un delito de prevaricación administrativa por omisión, por el que se solicitan nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público; y por otro de malversación de caudales, por el que también están acusados las otras tres personas y por el que se pide a cada uno cinco años de prisión y nueve de inhabilitación. Según consta en el escrito del fiscal, Yagüe, que cumple condena por el caso Malaya, contrató verbalmente entre febrero y finales de 2004 -siendo alcaldesa- unas obras de reforma de su vivienda con la empresa Copasur, para lo que el que era responsable de la sociedad solicitó en nombre de la entonces regidora licencia para acondicionamientos de baños y aseos.

Con el tiempo, "la ejecución de esta obra se convirtió en una reforma integral de la vivienda", dice la acusación pública, que señala que el Consistorio le requirió que remitiera planos y presupuesto detallado de la actuación "que no se aportaron puesto que este requerimiento no fue atendido por la peticionaria de la licencia". "Pese a conocer que carecía de la preceptiva licencia de obras menores, promovió su ejecución y progresiva ampliación hasta convertirse en una reforma integral de la vivienda", señala el escrito.