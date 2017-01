Juzgan a un abuelo acusado de supuestos abusos sexuales a su nieta

La Audiencia Provincial tiene previsto acoger este martes la vista oral en la que se enjuiciará a un hombre acusado de un presunto delito continuado de abusos sexuales a su nieta una pena de seis años de prisión. Además, solicita otros diez de libertad vigilada con la prohibición de aproximarse a la menor y a su domicilio a una distancia inferior a mil metros, así como comunicarse con ella. Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico. La previsión es que declaren todos los testigos.

Los hechos fueron denunciados por los padres de la niña en julio de 2013, cuando ésta tenía 11 años, al tener conocimiento de unos supuestos abusos que, según les relató, ocurrieron durante el fin de semana del 7 y 8 de junio. La pequeña había dormido en casa de sus abuelos paternos ya que la madre tuvo que viajar a Bélgica, donde su marido buscaba trabajo. De madrugada, el hombre, de 69 años, la llevó a su dormitorio. Allí, supuestamente, la desnudó y le obligó a realizar prácticas sexuales, a lo que ella accedió "porque le tenía miedo".

Al día siguiente, le puso películas pornográficas que tenía en su vivienda. La niña afirmó que su abuelo le "tocaba" y que le decía que las tenía que ver "para aprender". Asimismo, le habló de unos "problemas sexuales" que tenía con su abuela y le pidió que no contara nunca lo que había hecho.

Un mes después, la menor informó a sus padres del episodio que supuestamente había sufrido a manos de su abuelo. Fue entonces cuando la familia acudió a la Policía y al Hospital Materno Infantil. Los agentes detuvieron al presunto agresor, que negó los hechos por los que se le acusa. Tras las pesquisas, un juez acordó su libertad provisional sin fianza y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la nieta como medida cautelar.

En octubre de 2013, los progenitores denunciaron que el hombre había quebrantado esa orden de alejamiento. Poco antes, la menor fue evaluada por una psicóloga del Instituto de Medicina Legal de Málaga, y posteriormente, participó en una programa de evaluación y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual de la Junta de Andalucía, que detectó "sintomatología ansiosa, irritabilidad, problemas para conciliar el sueño, pesadillas y miedo generalizado".

La valoración arrojó "datos suficientes para catalogar su testimonio como creíble", según rezan las conclusiones del informe, en el que se puntualiza que el hecho de que el presunto agresor fuera su abuelo provocó en la menor "sentimientos que posiblemente mermaron sus capacidades de afrontamiento". La acusación particular considera que el individuo ha incurrido en un supuesto delito continuado de abuso y agresión sexual, otro de exhibicionismo y provocación sexual y un tercero de amenazas. Pide por ello 9 años y una multa total de 21.600 euros.

Por su parte, la defensa del imputado solicita el sobreseimiento y archivo de la causa y ha recurrido ante la Audiencia de Málaga el auto de procedimiento abreviado que fue dictado en diciembre. La fecha del juicio todavía no ha sido fijada.

"No cambio ni un solo día de cárcel por un euro"

“No cambio ni un solo día de cárcel por un duro”. La madre de la menor, en declaraciones a este periódico, subrayó los cambios que su hija, que ya ha cumplido 14 años, ha experimentado tras los supuestos abusos. "Era futbolista hasta la médula y no ha vuelto a jugar. Desde que pasó aquello, duerme toda la noche con la televisión puesta. Estuvo mucho tiempo asustada, pensando en que iba a ver a su abuelo por la ventana”, explica. El caso, investigado por el juzgado de instrucción número 13, ha fracturado la familia. “Mi hija me dice que si ella no ha hecho nada por qué no le hablan", se lamenta la progenitora.