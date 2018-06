Lanzan en Málaga el primer gran censo de cetáceos en el Mediterráneo

Los mamíferos marinos del Mediterráneo serán objeto de estudio de la próxima campaña del Acuerdo sobre la Conservación de Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (Accobams), el primer gran censo sobre estas especies según informó ayer la entidad en un comunicado. Bajo el nombre de Accombams Survey Initiative, el proyecto será presentado hoy en Málaga, en coincidencia con el Día Mundial de los Océanos, con el objetivo de evaluar la abundancia y distribución de cetáceos en el área durante un período de tres años y medio. Se trata de "un esfuerzo regional sin precedentes" para la conservación de la biodiversidad marina y el estudio del medio marino, que cuenta con un sistema de monitoreo integrado, ha señalado la Oficina para el Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y Accobams.

Este sistema incluye mecanismos de reconocimiento visual, mediante avionetas y barcos, combinados con herramientas de monitoreo acústico pasivo (PAM); ambos serán desarrollados a bordo del buque de investigación británico Song of the Whale. Equipos observadores a bordo de otros buques y aeronaves realizarán además un estudio en todo el Mediterráneo, "siguiendo una metodología científica armonizada". El proyecto está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica de España, la Agencia Francesa de Biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente de Italia, el Principado de Mónaco, la Fundación MAVA de Suiza, Fundación Príncipe Alberto II y el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW). La jornada de presentación de la campaña, que tendrá lugar hoy en el puerto de Málaga, contará con actividades educativas y una visita de puertas abiertas al buque Song of the Whale.