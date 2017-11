Los inmigrantes llegados desde Argelia a las costas de Murcia y Almería, que han sido trasladados a la cárcel de Archidona, gritaron desde las ventanas de las celdas "libertad, ayuda, dimisión", ante la presencia de diferentes medios de comunicación a las puertas del centro penitenciario. A través de las ventanas de los módulos a los que fueron asignados se pudo ver que agitaban mantas y sábanas tratando de llamar la atención de los periodistas.

Durante toda la jornada de ayer la entrada y salida de furgones de la Policía Nacional fue constante, ya que ha sido este cuerpo de seguridad el que se hizo cargo del control del centro mientras estén alojados los inmigrantes. Allí permanecerán hasta un máximo de 60 días a la espera de que pueda hacerse efectiva la orden de expulsión. A diferencia de los subsaharianos que llegaron la semana pasada a Málaga y que tuvieron que ser puestos en libertad por falta de sitio en los CIEs, a estos inmigrantes se les ha creado un CIE provisional porque son de Argelia, un país con el que existe acuerdo. Por lo tanto, pueden ser expulsados. Cuando proceden de estados con los que no hay convenios, no se puede ejecutar la expulsión.

El centro recibió ayer provisiones para atender las necesidades de los internos. También llegaron camiones cargados de botellas de agua porque las instalaciones tienen suministro, pero no es potable. Interior dijo que la medida es por prevención, mientras se repasa la red para "limpiar el cloro residual".

Según denunciaron los sindicatos, los inmigrantes pasaron la primera noche en las celdas con las puertas cerradas con el bloqueo automático. Pero como algunas no cerraban, se tuvo que llamar a empresas de mantenimiento para solucionar el fallo. Las organizaciones sindicales también advirtieron que no funciona el sistema contra incendios. A ello se une el hecho de que, denunciaron, no hay personal sanitario. Interior aseguró que dispondrán de servicio de intérprete y que desde ayer tienen dos médicos y dos ats. Además, el Ministerio indicó que Cruz Roja enviará a 13 personas para dar "asistencia social humanitaria". Desde la ONG se precisó que es una atención "extraordinaria y de emergencia". El sindicato Acaip criticó que no existe una farmacia, que la cocina no cuenta con personal para su funcionamiento y que por esa misma razón no se pueden usar los espacios de ocio.