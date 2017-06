"Limasa es lo que más contestación me ha creado dentro de mi grupo"

-si la decisión fuese exclusivamente de Francisco de la Torre, ¿repetiría como candidato a la Alcaldía en 2019?

-[Silencio durante varios segundos] Ya he comentado varias veces que en esta cuestión es difícil que sea candidato en 2019, pero también he dicho que haré todo lo posible para que en la próxima Corporación la línea de estrategia que el PP ha impulsado se mantenga y fructifique. Haré todos los esfuerzos para que eso se consiga.

-Parece que le cuesta horrores admitir que definitivamente no va ser el candidato, suele dar un mensaje ambiguo...

-No, cuando digo que es muy difícil es que es muy difícil.

-Muy difícil no es imposible.

-Es casi imposible. Creo que no debo estar en esa disponibilidad y solo lo aceptaría si fuera absolutamente necesario y no creo que lo sea. En este tiempo trabajaré y me esforzaré para hacer las cosas lo mejor posible para Málaga y para que quien designe el partido como candidato tenga las máximas posibilidades.

-Usted ha hablado de crear lazos con el señor Bendodo para que tenga una mayor presencia en la actividad municipal. ¿Lo ha podido hablar ya con él?

-No en profundidad, pero es obvio que cabe recorrer un camino ahí con más posibilidades de ser fructífero en cuanto a presencia, de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación, con una lealtad muy clara y con un trabajo muy leal.

-¿Usted asume que el señor Bendodo va a ser el próximo candidato de su partido?

-No me corresponde ese tema.

-No digo que le corresponda, sino si cree que va a ser así.

-Es bastante probable, pero no me corresponde. Es algo que le corresponde a los órganos del partido y lo harán cuando consideren oportuno.

-Sorprende su reticencia a abrazar al señor Bendodo como candidato del PP.

-Siempre he dicho que no me corresponden esos pasos o propuestas. Hay unos órganos a los que respetar. Pero mis opiniones siempre han sido de reconocimiento, de su conocimiento por la gente, de su muy buena gestión en la Diputación.

-¿Es para usted el mejor candidato? No sé si el único.

-No es el único, pero reúne unas condiciones que es difícil que otros puedan tener, en cuanto a visibilidad, una gestión positiva...

-Los dos años que restan seguirá al frente de la Alcaldía...

-Es mi compromiso firme con los malagueños, lo dije durante la campaña, porque además me lo pedían los compañeros del partido y creo que mi obligación, por el bien de la propia marca y el proyecto que representamos, es cumplirlo.

-¿De estos dos años de mandato qué parte destacaría?

-Hemos hecho avances en las líneas estratégicas de la ciudad, en política cultural, social, de innovación. Hemos contribuido activamente a la apertura del Museo de Málaga, esta semana se ha inaugurado el Polo de Contenidos Digitales. La visibilidad de Málaga en esta materia ha dado pasos de gigantes y estamos dando pasos. El interés por Málaga de empresas por localizarse crece y no solo tenemos el PTA para asentarse sino en la propia ciudad, por eso defendemos el proyecto de los antiguos suelos de Repsol, porque Málaga no tiene edificios potentes en altura, en visibilidad y estética pensados para este tipo de instalaciones que puedan ser competitivos en el mercado europeo. Y hemos avanzado en ser una ciudad más fuerte en materia de inundaciones.

-¿Su gran logro es haber potenciado la visibilidad internacional de Málaga?

-Hemos conseguido que Málaga sea una ciudad de la cual todo el mundo hable y hable bien, de su fortaleza cultural, de su presencia tecnológica. Tenemos el foro hispano japonés en octubre... Málaga es una ciudad que da seguridad. La reunión de Eureka del otro día fue un éxito. La gente estaba flipando, perdón por la expresión, flipando en una cena de 80 personas en el Castillo de Santa Catalina. Málaga enamora y ven que es una ciudad consciente de sus fortalezas Y que se posiciona con ambición y realismo.

-Su intención era reunir a su grupo para abordar el tema Limasa este mes.

-No ha tenido lugar. Es mi calendario, espero no meterme en julio.

-Resulta chocante que un decisión estratégica para el futuro de la ciudad esté pendiente de que sea capaz de convencer a sus concejales.

-Tiene su lógica y creo que el tema es opinable. En cualquier caso la decisión que tomemos será siempre buscando el bien de la ciudad. Mi postura es favor a la de la municipalización por ser una oportunidad para incorporar criterios de productividad, que nunca los ha habido, y de estímulo porque si no se hacen bien las cosas se cambiaría de nuevo a la privatización. Hay razones para que sea así, pero puedo entender que haya compañeros que piensen que es mejor apoyarse en la profesionalización de las empresas especializadas. Hemos demostrado que las empresas municipales saben hacer bien las cosas, caso de la EMT y Emasa.

-¿Qué hará el alcalde si la mayoría de su grupo no está de acuerdo con la municipalización?

-Tengo que aceptar lo que la mayoría decida, pero trataré de convencerles de manera amistosa y profundizando en el tema.

-Otra cosa es que lo consiga. ¿Cabe la opción de que usted apueste por la municipalización a pesar de que la mayoría de su grupo piense de otro modo?

-Tengo que procurar que haya un consenso, que no haya que acabar votando. Si veo que no convenzo tendré que plegarme a la opinión de otros, no voy a plantear una cuestión de imposición.

-¿No buscaría los apoyos de otras formaciones?

-El paso previo es que haya consenso en el grupo del PP.

-Usted desveló que el señor Bendodo apuesta por la privatización. ¿Puede afectar eso al resto de integrantes del grupo del PP?

-No lo sé. Es un tema del que tengo que hablar con el señor Bendodo, en profundidad.

-¿Se plantea dejar acabar el mandato y que sea la próxima Corporación la que tome la decisión sobre Limasa?

-Como estoy convencido de lo que pienso me gustaría que este tema fuera resuelto y bien, en los términos que creo que son los mejores, en este mandato.

-En todos los años que lleva como alcalde no recuerdo un asunto en el que haya tenido una contestación semejante entre los suyos. ¿Lo recuerda usted?

-No, en mi etapa de alcalde no recuerdo ningún momento de opiniones diferentes. Quizás sea este caso.

-¿Puede tener algo que ver con lo que en Estados Unidos se denomina el síndrome del 'pato cojo'?

-No. Tendría que haber tenido más contacto, más diálogo con el grupo; el diálogo que he tenido con el comité tendría que haber sido acompañado con el diálogo con el grupo. Eso ha podido generar malestar.

-El Ayuntamiento gastó 21 millones en comprar los antiguos cines Astoria y Victoria. Más de seis años después no se ha hecho nada. ¿Asume su fracaso?

-Creo que fue una inversión muy buena, estratégica, en una parcela extraordinaria que seguro que va a ser útil a la ciudad.

-Las últimas semanas están marcadas por Antonio Banderas y su decisión de no optar al concurso de concesión del espacio. ¿Existe algún indicio que le permita atisbar un cambio de postura?

-Es difícil pero no debe ser imposible. Lo que deduje de aquella conversación fue una herida profunda por lo que se había dicho, por falsedades. Y eso desanima. Poder recuperar el impulso y la ilusión espero que se consiga.

-Reconocido el papel del señor Banderas como embajador de la ciudad, ¿hasta qué punto sus críticas a lo ocurrido, llegando a hablar de "corralón", ha dañado a la propia ciudad?

-No creo que haya hecho tanto daño lo que dijo como el hecho en sí, de que renunciaba a optar al a concesión del espacio.

-Sin Banderas, ¿habrá nuevo Astoria?

-Con y sin Antonio Banderas habrá nuevo Astoria.

-Hay proyectos como la semipeatonalización de la Alameda o el Parque de Benítez que lo mismo no ve desde la Alcaldía.

-En la vida no se puede ver materializado todo lo que se inicia. Por ejemplo, el Guadalmedina, al que he dedicado tanta atención, a pesar de los obstáculos continuos que la Junta ha puesto y los retrasos que ha dado. Espero que le podamos dar un buen impulso en los próximos dos años. Unas cosas estarán terminadas, otras avanzadas...

-Lo que no verá seguro desde su despacho es la llegada del Metro a la Alameda. ¿Sigue pensando, como hace un año, que está haciendo méritos para pasar a la historia como el alcalde que salva el Metro?

-Que ofrece oportunidades para salvar el Metro, eso sí. Si hay una postura sensata en el ámbito de la Junta. Hemos dado ideas que no se han querido aceptar y hemos recordado las obligaciones que tiene la Junta de llegar a La Malagueta.

-Al hablar de la prolongación a La Malagueta, ¿da por cerrado el tranvía al Civil?

-Hemos dicho que hay una opinión vecinal nada favorable. Si se trataba de conseguir unos viajeros con esa vía, que va en contra de la intermodalidad de la EMT y el Metro, tenemos la posibilidad de gastar esos mismos fondos en seguir hacia La Marina y seguir hacia La Malagueta.

-¿Cree que muchas de las decisiones de la Junta son ilegales?

-No me corresponde hacer ese tipo de juicios. Me remito a señalar los informes del Consejo Consultivo ha hecho sobre las dos modificaciones del contrato.

-En el último Pleno su grupo se abstuvo en sendas mociones que exigían que no obstaculizase la obra planteada por la Junta. Pero ese mismo día aseguraba que no colaboraría activamente con el inicio de la obra. Tradúzcamelo, por favor...

-La Junta tendrá que convencer, negociar con los vecinos, después de haberlo declarado de interés metropolitano. Como dice que lo va a hacer por encima de cualquier otra consideración nos abstenemos.

-Pero llegará un momento en que usted tendrá que tomar una determinación. ¿Otorgará los permisos de tráfico, de servicios afectados?

-Veremos en su momento cómo argumenta la Junta el hacerlo. Entiendo lo de interés metropolitano para llegar a La Malagueta. Esto tiene poco interés metropolitano...

-Vuelve a ser ambiguo, creando dudas sobre si le abre la puerta o no a la Junta. Sería muy fácil decir que si de usted depende esa obra no se hará.

-Es un tema sobre el cual, en su momento, veremos qué postura debemos y podemos adoptar. Pero en relación a la decisión autonómica de declarar de interés metropolitano tiene que entender que es razonable que digamos que es la Junta la que dice que lo hace.

-Usted se comprometió a que hubiese una sesión monográfica del Consejo Social de la Ciudad para debatir sobre el hotel del Puerto...

-Soy partidario de que haya el máximo diálogo. Es un proyecto que tiene importancia como para que sea analizado y la información pública de la declaración de impacto ambiental es una oportunidad para profundizar sobre ello. Siempre he mantenido que tiene más ventajas que inconvenientes, que su impacto, siendo un edificio esbelto y elíptico, es pequeño. Incorpora elementos positivos a la ciudad en todos los sentido. Ya en 2011 lo llevábamos como uno de los proyectos estrella en la campaña electora y nadie planteó en ese momento un posible concurso.