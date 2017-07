El comité de Limasa se harta de la indecisión de De la Torre y tomará medidas en la asamblea del domingo

Después de casi un año de silencio sepulcral, el comité de empresa de Limasa ha salido de nuevo este martes a la palestra para mostrar su hartazgo por la indecisión del alcalde de la ciudad, Francisco De la Torre, con respecto al modelo de gestión que se hará cargo del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos. El presidente sindical, Manuel Belmonte, criticó los continuos aplazamientos del regidor para tomar la decisión y lo achacó directamente a que "está atado de pies y manos por su propio partido ".

Así, lamentó que el último plazo dado por De la Torre para tratar de convencer a su grupo municipal en el Ayuntamiento sobre la idoneidad de que sea una empresa pública la que se haga cargo del servicio, dado que hay varios concejales que se han posicionado públicamente a favor de la privatización, tampoco se ha cumplido y "nos tememos que no va a tomar ninguna decisión".

Belmonte aludió a la última conversación mantenida con De la Torre vía telefónica el pasado 2 de julio y "ahí es donde noté que no va a decidir nada no ahora no el 31 de julio".

Por eso, y porque el comité mantiene que la empresa está incumpliendo el acuerdo al que se llegó en marzo del año pasado para poner fin a una huelga, los sindicatos han convocado a los trabajadores a una asamblea en la que se explicará la situación a los trabajadores y donde previsiblemente se adoptarán los futuros pasos a seguir. "La asamblea es soberana y se hará lo que decida", advirtió Belmonte, que dejó claro que el comité ha sido "serio, transparente y directo" en estos meses y que "no nos quedaremos de brazos cruzados si pretenden perjudicar los intereses de los trabajadores".