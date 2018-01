Limasa inicia movilizaciones contra la privatización de parte del servicio

"El vidrio lo tiene un privado y no funciona"

En el último pleno del año, el 21 de diciembre, el comité de empresa criticó al alcalde que tuvieron que enterarse por la prensa del futuro modelo que se estaba gestando para Limasa, un sistema híbrido con la limpieza de las calles en manos privadas. "Nos vamos a defender ante esta cacicada por parte de usted y del partido", dijo Belmonte en el salón de plenos y lamentó que el objetivo de esta decisión fuese la "división" de la plantilla, compuesta por unos 1.700 trabajadores. Ayer, tras la asamblea, Manuel Belmonte explicó a los periodistas que hay ejemplos de privatización que no han dado los resultados esperados. "Hace dos años que nos quitaron el vidrio, que se hizo una foto el concejal diciendo que era lo mejor y a la vista está que los contenedores de vidrio que los tiene una empresa privada están que dan vergüenza", apuntó Belmonte. Y subrayó la falta de información de los malagueños que "todavía siguen diciendo que hay que ver que Limasa no recoge los cristales". Belmonte subrayó que las manifestaciones que van a proponer quieren "darle la vuelta a todas estas cuestiones para demostrarle a los ciudadanos que nosotros lo que decimos es que la decisión que ha tomado el alcalde es perjudicial no solamente para nosotros si no también para los barrios, que van a seguir como están, desiertos". El comité concluyó que "vamos a defendernos a muerte porque la decisión después de un ahorro económico que hay anualmente no la entendemos, no comprendemos por qué están enrocados algunos concejales del PP y Ciudadanos de dárselo a lo privado". Y volvieron a reiterar que "en la recogida de vidrio tenemos un ejemplo, la tiene un privado y no funciona y decían que no iba a ser el no va más". Desde el Ayuntamiento se afirmó que con el nuevo modelo se tendría "lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado" y quiso dejar claro que "se garantizan las condiciones de los trabajadores, tanto en la parte pública como en la privada". Según el concejal Raúl Jiménez, "los trabajadores van a estar igual o mejor".