Limasa los reúne en sábado

La agenda pública de ayer del alcalde de Málaga reflejaba un vació insólito. "09:30 despacho"; "18:00 despacho". Cinco minutos antes del primero, el regidor entraba en la Casona del Parque. Después, en un goteo, el resto de los concejales de su equipo de gobierno. La crisis de Limasa los convocaba por segunda vez en una semana. Elías Bendodo, presidente de la Diputación y concejal, no acudió. El alcalde lo invitó, pero el dirigente, sobre el que se posan todas las miradas como futuro candidato a la Alcaldía del PP, declinó su presencia. No pertenece al ejecutivo local y oficialmente el tema de debate no le compete. Pero sus fieles han alzado la voz, entre otras razones, porque temen una herencia envenenada si cristaliza la opción pública.

Es la primera vez en todo su mandato que Francisco de la Torre se enfrenta a una rebelión en toda regla del núcleo duro de su equipo de gobierno, que rechaza la municipalización del servicio. El regidor, aunque insiste en que la decisión no está tomada, ve más pros que contras en la decisión. Considera que los once días de la huelga de marzo de 2016 son un punto de inflexión y que no hay antídoto para que no puedan repetirse los hechos si se mantiene el actual modelo mixto, según relatan a este periódico fuentes municipales. Si se municipaliza, confía en crear una empresa pública desde cero. Con una parte del salario ligado a la productividad y la satisfacción vecinal, que se medirá en una encuesta anual. Con la eliminación de unos privilegios actuales inasumibles e incluso con la confianza en reducir un absentismo que ahora mismo sobrepasa ampliamente los dos dígitos. Una idea algo utópica, admiten en su entorno, que consideran que el desafío es muy complejo.

No hay decisión definitiva y la idea tras la crisis interna es sosegar ahora el debate

Fiel a su costumbre, el alcalde intentó ayer persuadir a su equipo con datos y números. Los que aportaron los técnicos que llevan meses estudiando el modelo y que ven favorable el balance si se opta por la municipalización en las condiciones en que se ha exigido a los representantes de los trabajadores. Ahora todos ya saben lo que cuestan las dos alternativas. La consigna, sin embargo, al término de la reunión que se prolongó hasta las 13:00 fue el silencio. Todos juramentados, a partir de la petición de que no trasciendan los términos del debate. Todos los consultados ayer por este diario cumplieron a rajatabla el compromiso. No hay decisión definitiva y tras la crisis interna y la contestación pública, incluso con la amenaza de dimitir del concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, la idea ahora es sosegar el debate. El anuncio de que habría una decisión tomada este mes de enero, no será posible. Incluso se habló ayer de la posibilidad de prorrogar el actual contrato con Limasa, que expira el próximo mes de abril, para que los plazos no condicionen la decisión definitiva. "Ha sido una reunión más como las que hemos ido teniendo con concejales y equipos técnicos para continuar trabajando", es el único comentario oficial que ayer trasladó el Ayuntamiento.

El Consistorio de la capital paga anualmente unos 90 millones por el servicio de limpieza y recogida de basuras. La empresa cuenta con unos 1.500 trabajadores, que se integrarían en una empresa pública. Pero la contestación interna puede provocar que De la Torre encuentre una rendija para desistir. Despacho a las 18:00, decía su agenda pública ayer. A las 20:30, desde la calle podía verse una luz encendida en la Casona del Parque.