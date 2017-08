Limasa logra formar el servicio especial de Feria con unos 800 contratos

Con más quebraderos de cabeza y dificultades que otros años, la empresa mixta Limasa ha logrado completar el servicio especial que se encargará de la limpieza de la capital durante los nueve días que durará la Feria de agosto. Un total de 804 contratos se han firmado para este mes, muchos de ellos por el refuerzo que supone esa celebración, y que por primera vez se ha tenido que buscar fuera a personal para cubrir la totalidad de las plazas.

A pesar de que los trabajadores a tiempo completo de Limasa decidieron no trabajar los sábados y festivos de la Feria de Málaga, en señal de protesta, y la renuncia de al menos 40 de los llamados operarios a tiempo parcial a los contratos de agosto, el dispositivo "se ha completado y se limpiará con normalidad", aseguró ayer a este periódico el concejal de Sostenibilidad Medioambiental en el Ayuntamiento, Raúl Jiménez.

El dispositivo de limpieza está formado por casi 500 personas en los días fuertes

A una semana para que de comienzo una celebración, que durará nueve días y que atraerá a miles de visitantes, el cuadrante de trabajo está formado, además de los fijos a jornada completa que trabajarán en sus turnos de días laborables, por trabajadores a tiempo parcial, eventuales de la bolsa y los conductores que han sido contratados ajenos a la sociedad tras la renuncia de los primeros a trabajar los festivos y los fines de semana de la Feria.

Por ese motivo, este año Limasa tuvo que recurrir a una oferta pública de empleo externo para buscar a 70 conductores de camión que permitieran suplir esa ausencia en respuesta al incumplimiento que el comité de empresa denuncia por parte del Ayuntamiento de Málaga sobre el acuerdo tomado tras la huelga de marzo de 2016.

La empresa mixta recibió más de 200 solicitudes por esta anuncio de trabajo para los días 12, 13, 15 y 19 de agosto. Los candidatos debían presentar el carné de conducir tipo C y el certificado de aptitud profesional, y demostrar experiencia de al menos un año en el manejo de cisternas para el baldeo de viales, vehículos multibasculantes, recolectores compactadores de residuos sólidos urbanos de carga lateral y trasera, y barredoras de aspiración y arrastre, así como tractores limpiaplayas.

Finalmente, Limasa ha contratado a 75 de ellos para reforzar el servicio y para complementar también la renuncia de algunos conductores a tiempo parcial a los contratos de agosto, al tener en ese caso otros trabajos fuera de la empresa que no podían compaginar.

Así las cosas, según el edil, "hemos tenido que agotar la bolsa para formar el dispositivo". Es decir, además de los operarios a tiempo parcial o antiguos eventuales a los que la sociedad hizo fijos el año pasado con contratos los sábados, domingos y festivo, se ha recurrido a la totalidad bolsa de personal eventual que trabaja sólo en Feria y Semana Santa.

Limasa, de la que el Ayuntamiento de la capital forma parte con el 49% del accionariado, no descartaba buscar a gente de la calle como ha hecho con los conductores si no se llegaba al número de operarios necesarios para completar el servicio especial, que en los días fuertes como fines de semana y festivos lo forman casi 500 personas. En el caso de la Feria, son unos 200 los fijos con los que se suele contar en los días fuertes y que este año no lo harán.