Línea directa con Pedro Sánchez

Ignacio López se despertó ayer con resaca. Pero no por la fiesta del domingo sino por los meses de trabajo desde que, en octubre, se escenificara el derrocamiento de Pedro Sánchez. La pasada noche solo hubo fiesta. El portavoz de la plataforma malagueña de apoyo a Sánchez recibe una llamada del nuevo secretario general mientras se está produciendo esta entrevista. "Unidad y renovación", ese es el mensaje. Pese a que muchos dieron a Sánchez por cadáver político, ha vuelto a protagonizar un nuevo terremoto en el PSOE. "Pedro Sánchez nunca estuvo muerto. Ha habido un problema de percepción de la realidad, hay quien ha estado ciego, incluso algunos parece que todavía lo están", asegura López.

Después de una larga campaña de primarias socialistas y la victoria indudable de Sánchez, López está seguro de que el partido tiene más oportunidades de ganar unas generales que hace una semana. "Ahora, Pedro tiene legitimidad, un apoyo mayor que el que tuvo en 2014 y germinado de una forma distinta, una experiencia más nutrida y un equipo diferente", asegura.

Aunque para Sánchez se ha abierto un cielo sin nubes, lo cierto es que el socialismo ha vivido en las últimas semanas varios momentos que han hecho temblar toda su estructura. "Ha sido una campaña fea", explica el portavoz. Un ejemplo de ello fueron los comentarios que la rival de Sánchez, Susana Díaz, le lanzó al ya secretario electo. "Yo gano elecciones", repitió en diversas ocasiones. López dice no entender su campaña porque "no es que ella gane elecciones, las elecciones las gana el PSOE andaluz siempre" y añade que los suyos fueron los peores resultados de la historia. Al igual que los de los comicios a los que concurrió Sánchez, con la salvedad de que éste, defiende López, "gestionó una realidad política distinta a la que estábamos acostumbrados en la que ya no reinaba el bipartidismo". A juicio del socialista malagueño, Díaz "se ha equivocado" y "es un derecho que tienen todos los políticos", pero "el problema es cuando te empeñas en el error". "Debería reflexionar. Las primarias ya han terminado", dice en alusión al discurso que pronunció tras conocerse los resultados, en el que ni siquiera pronunció el nombre de Pedro Sánchez.

López, hijo de Hilario López Luna, ex subdelegado del Gobierno en Málaga durante la última etapa socialista en el Gobierno, extiende esta crítica al partido a nivel regional: "Ha llegado el momento de que el PSOE de Andalucía sea leal con su secretario general, la dirección debe empezar a escuchar a todos sus cuadros y a toda su militancia, no solo a la que le interesa". A juicio del portavoz, a pesar de que ha hablado mucho durante la campaña de unidad, "cuando no era necesario porque era el momento de confrontar ideas", ahora es el momento en el que se dibuja "realmente es necesaria si el PSOE quiere ser una alternativa". "La unidad no se dice, la unidad se hace y requiere algo previo: respeto a las urnas y lealtad al secretario general", asevera.

Pese a todas las incógnitas que aparecen en el nuevo escenario socialista, López insiste en resaltar el proceso de militancia "comprometida y empoderada que se ha autogorganizado, autogestionado y comprometido para construir un PSOE que sea un espacio de libertad militante, que nos permita ser cauce de conexión instituciones-ciudadanía y que nos permita ser capaces de conformar un proyecto que permita cambios contra la desigualdad". Un proyecto, añade, con el que sea capaz de recuperar el espacio de la izquierda.

El portavoz visualiza un escenario en positivo, incluso en la provincia donde la candidatura de Sánchez ha obtenido el respaldo del 34% de los militantes y se han convertido en el quinto mejor resultado de Susana, con un 59% de los votos. "El balance es muy positivo, son un millar de votos más que los avales conseguidos después de un trabajo muy difícil". López explica que los resultados nacen de un movimiento de base, "de agrupaciones que no estaban conformes" y que se han enfrentado al grueso del aparato andaluz. Ahora se preparan para el "congresillo", de donde saldrán los delegados que representarán a Málaga en el Comité Federal, que espera sean "leales a nuestro secretario".