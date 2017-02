Listas de espera y precios disparados para alquilar pisos en el Centro o Teatinos

Alquilar una vivienda en el Centro, Teatinos, Parque Litoral, Limonar o Pedregalejo se ha convertido casi en misión imposible. Lo llaman el efecto del alquiler inmediato. Hay hasta listas de espera y las inmobiliarias no dan abasto, pese a que el precio se ha disparado un 11% en solo un año y hay inmuebles por los que se piden más de 1.000 euros mensuales sin ser de lujo. La razón básica es tan antigua como la Humanidad: muy poca oferta y mucha demanda, lo que eleva el coste final. "En cinco años no he visto nada igual", afirma Antonio Vera, director de la inmobiliaria ABC.

Hay varios fenómenos que explican por qué se ha desbordado el sector. El primero es que miles de propietarios que alquilaban sus viviendas por largas temporadas se dedican ahora al alquiler vacacional, es decir, a arrendar el piso por días o semanas a turistas, pues obtienen así una mayor rentabilidad y garantía de cobro, algo que no es baladí en un segmento en el que tradicionalmente ha habido numerosos problemas de morosidad. Los dueños pueden triplicar o cuadruplicar sus ingresos si consiguen alquilar el inmueble todas las semanas del año y, al ser reservados y contratados a través de plataformas por internet, suelen cobrar por adelantado. Es un círculo casi virtuoso que ha seducido a muchas personas tanto en la capital como en la costa. "Está pasando en todas las grandes capitales españolas pero especialmente en Málaga porque cada vez vienen más extranjeros", explica Carlos Rueda, delegado en Málaga del portal inmobiliario Idealista.

En segundo lugar, apenas queda vivienda nueva tras años de paralización en las promotoras por la crisis del ladrillo. Los considerados buenos inmuebles, aquellos que están en las zonas más demandadas y de buenas calidades, se pueden contar casi con los dedos de las manos y están prácticamente rifados. Hay empresas que han iniciado recientemente la obra de nuevas urbanizaciones en Teatinos, Tabacalera o Parque Litoral, pero aún quedan unos dos años para que estén finalizadas y entregadas. Muchos de esos pisos, además, ya están vendidos pese a que el precio no era precisamente bajo. Aquí entra en juego un nuevo factor, el de los inversores. Comprar y arrendar una vivienda en Málaga ofrece una rentabilidad, según el último informe de Idealista, del 6,3%, mientras que un banco no da prácticamente nada y por un bono a 10 años se obtiene un 1,4%. Pero una gran parte de estos inversores -que van desde grandes fondos y empresas hasta particulares con unos ahorros- se está yendo al alquiler vacacional. Por otra parte, también hay que destacar que muchos propietarios han tenido malas experiencias con inquilinos morosos y prefieren mantener sus viviendas vacías a sufrir nuevos reveses.

"Lo que más se busca son pisos de dos habitaciones que cuesten entre 500 y 600 euros. En el Centro suelen ser extranjeros y jóvenes y en Teatinos y otras zonas en expansión familias y estudiantes, pero no hay apenas oferta. En Teatinos, cuando sale un piso en alquiler en el portal, se crean listas de espera de hasta 30 personas", señala Rueda. "Cuando publicamos un piso en alquiler recibimos correos electrónicos y llamadas en cuestión de minutos. Hacemos una lista con el orden y programamos las visitas, aunque la vivienda nueva y seminueva en el Centro, Teatinos, Parque Litoral, Limonar, calle Pacífico, Pedregalejo e incluso Torremolinos no suele llegar hasta el tercer interesado en la lista porque ya ha sido alquilado", ratifica Vera. Este experto afirma que no se ha llegado aún a las subastas, pero que en Parque Litoral se alquilaban pisos de dos dormitorios hace un año por 625 euros al mes y ahora se piden entre 750 y 775 euros y se agotan rápido.

Este diario lo pudo comprobar el pasado jueves. Un joven inquilino dejaba un piso de un dormitorio en la calle María, en la zona de la Victoria, y se publicó el anuncio del alquiler recientemente. El jueves a las 17:15 lo estaban viendo Ismael Galindo y Belinda Baeza, dos jóvenes de 24 y 22 años que estaban compartiendo alquiler en Capuchinos con otra pareja y que querían independizarse. Eran los primeros en verlo y les gustó, por lo que se lo querían quedar. La decisión final dependía del propietario y de que comprobaran la solvencia económica de estos dos jóvenes. Galindo trabaja en la hostelería y Baeza estudia Dirección y Administración de Empresas en la UMA. Entregaron su documentación, la nómina de él y aseguraron tener un aval familiar como garantía. "En Málaga vuelan los pisos. Solo habíamos visto dos o tres muy caros y muy viejos, pero éste nos ha encantado", señalaba Baeza. Su idea es entrar a vivir el 1 de marzo, con un contrato de un año prorrogable a tres y abonarán 450 euros al mes. Fuera esperaba otra pareja para ver el inmueble, ya sin opciones si fructificaba el acuerdo entre el propietario y estos jóvenes. "Este piso ya tenía 10 personas apuntadas en lista de espera y tengo muchos correos que ni siquiera he podido responder solicitando información", explicó Miriam García, la agente inmobiliaria que les mostró el inmueble.

La carestía en la oferta se traslada directamente al precio. Según el último informe sobre el mercado de alquiler de Idealista, el coste medio por metro cuadrado en la provincia ascendía en diciembre a 8,6 euros, lo que equivaldría a un precio medio mensual de 860 euros por un inmueble tipo de 100 metros cuadrados. Es el dato más alto desde 2008, el más elevado de Andalucía y uno de los mayores de España, siendo solo superado por Barcelona (17,9), Madrid (14,4), Palma de Mallorca (10,5), Bilbao (11) y San Sebastián (13,6) e igualado por Las Palmas (8,6). A escala municipal, Marbella es el municipio más caro en Málaga, con una media de 10,2 euros, seguido de Málaga y Torremolinos con 8,6 euros cada uno. En todos los grandes municipios ha habido aumento de precios en el último año, rebasando el 10% en Mijas (15,5%), Fuengirola (11,9%), Estepona (11,6%) y Málaga (11,4%).