Llega otra patera a Málaga con 55 inmigrantes subsaharianos

El drama de los pateras no solo no cesa sino que se acrecienta cada día. Ayer por la tarde, hacia las 18:00, llegaron otras 55 personas de origen subsahariano ateridas de frío al puerto de Málaga entre las que se encontraban siete mujeres y un menor aunque, afortunadamente, no hubo que lamentar ninguna víctima mortal.

La imagen, aunque tristemente empieza a ser una constante, era más que llamativa pues estas personas, que han llegado sin nada, arriesgando su vida y que tienen ante sí un futuro incierto, observaban a apenas unos metros la fiebre consumista y la seguridad de los ciudadanos que paseaban alegremente por el muelle 1 y el Palmeral. Las dos caras de una moneda en un mundo en el que la riqueza no está bien repartida.

Salvamento Marítimo informó ayer que localizaron a la patera en la que venían estas 55 personas a 28 millas al sureste de Fuengirola. Recibieron un aviso de una organización no gubernamental a las 11:00 sobre la salida de una embarcación en la zona de Alhucemas y la avistó el buque Atlantic Moon. Una vez descubiertos, llegó el Salvamar Alnitak, que recogió a los inmigrantes, y también participó el avión Condor IV.

La llegada de pateras está siendo masiva este año hasta el punto que hasta mediados de noviembre habían llegado al litoral malagueño 1.828 inmigrantes, más del doble que en todo 2016. En los últimos días hay que sumarle además otra embarcación que llegó a la costa de Nerja con 34 personas, una de las cuales perdió la vida al arrojarse al mar para intentar llegar nadando a la orilla, y las 55 de ayer. Estas personas son las que han llegado a la costa de Málaga, pero hay miles más que han arribado a otros puntos de la costa española o de otros países mediterráneos. Junto al fallecido en Nerja, en apenas unos días han muerto también otros tres subsaharianos en el Estrecho de Gibraltar y otro se dio por desaparecido.