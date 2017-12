El Gordo sonríe a Málaga y deja casi 129 millones

La mañana transcurría con cierta normalidad. Había tocado algún quinto premio en Málaga y nada hacía presagiar que, en apenas unos minutos, llegaría la tormenta de millones. Los niños Yossueff Salhi y Noelia Katiuska cantaban el 71198 y los 4 millones de euros a la serie. El Gordo. Casi automáticamente aparecieron los lugares premiados y había tres administraciones de lotería de Málaga capital situados en la calle Mármoles, la calle Santa Marta y la Avenida de la Luz. En Mármoles se habían vendido 32 series del número repartiendo más de 128 millones de euros. En cuestión de minutos, se convirtió en un hervidero de medios de comunicación, premiados y vecinos, en una de las calles más felices de Málaga donde las lágrimas y el cava corrieron a sus anchas.

Lina Durán, la propietaria de la administración de lotería La Biznaga de calle Mármoles, ni siquiera se había enterado. "No estaba en el local, había salido a hacer un recado y mi hijo me llamó por teléfono para decirme que había tocado el Gordo en Málaga. Luego vimos que era en calle Mármoles y luego que era uno de nuestros números", decía completamente emocionada. "Estoy como en un globo", comentaba mientras atendía pacientemente a todos los periodistas, abrazaba y besaba a sus hijos, a amigos, a vecinos... "He vendido 32 series completas por ventanilla, otras se las llevó mi compadre al Ayuntamiento de Málaga y otras en una panadería del barrio", rememoró la lotera, que nunca había dado un premio en la lotería de Navidad pero sí uno de lotería de jueves y otro de sábado.

Poco a poco fueron llegando personas que les había tocado. Uno de ellos era Manuel Guerrero, el hijo del empleado que ha llevado la suerte al Ayuntamiento de Málaga y que también tenía un número, de forma que le ha tocado casi a toda su familia. Trabaja en una empresa de aire acondicionado y justo ayer empezaba las vacaciones. Al llegar a la administración se dio un fuerte abrazo con el hijo de la lotera, que es además amigo íntimo.

José era otro de los agraciados. Su mujer había comprado el 71.198 y no cabía en sí de gozo. "Vamos a celebrarlo con mis cinco hijos, mis 11 nietos y mis cinco bisnietos", comentaba entre risas. "Mi mujer ha venido corriendo del trabajo, ha visto la bulla en la calle Mármoles y ha comprobado que era el número que compró por lo que todavía no nos lo creemos. Yo llevaba seis números y me ha tocado uno", decía.

Lola fue otra de las agraciadas y, en su caso, se puede decir que ha sido una auténtica fortuna. "Quería comprar un número en Málaga capital y al ver el nombre de La Biznaga en la administración pensé que no podía haber mejor sitio", dijo esta mujer, quien se sintió en una nube al llegar al establecimiento. "La gente me ha hecho el pasillo, ha sido alucinante, es una sensación increíble. Estaba escuchando la radio y pensé que como tocara mi número iba a ir a la administración de lotería y he venido", añadió Lola, quien afirmó que dedicaría los 400.000 euros a ayudar a la familia. "En nuestro grupo de whatsapp solo gritamos todos", decía.

"Paso todos los días por aquí y va y toca el Gordo", decía un vecino lamentándose porque no había comprado el número premiado. "A mí no me ha tocado pero vengo a verlo", dijo otra señora que no dudó en coger el cartel del número agraciado y hasta salir en las fotografías. A la puerta empezaron a llegar empleados de bancos intentando cazar a algún premiado. "Aquí es muy difícil, pero venimos, les dejamos nuestra tarjeta y les asesoramos por si quieren depositar el premio en nuestra entidad. Hoy [por ayer] es complicado, pero vendremos el martes con más calma", afirmaba una de estas trabajadoras.

La barriada de La Luz también fue otra de las afortunadas de la jornada. La administración número 40 de la Avenida de la Luz vendió un décimo del Gordo por terminal, noticia que los responsables del negocio, Mario Conde y Carmen Aguilera, acogieron "como agua de mayo". "Es una gran alegría, y espero realmente que le haya tocado a alguien que lo necesita, aunque a todos siempre nos gusta tener una porción del pastel", dijo Conde, lotero de una administración que ya repartió un cuarto premio de manera casi íntegra hace 12 años, lo que dejó en Málaga unos 30 millones de euros. Sin embargo, a efectos prácticos, los loteros de la Avenida de la Luz prefieren presumir de haber vendido el primer premio: "Poder decir que has repartido el Gordo es algo que consolida a una administración en la suerte, algo que en este negocio es muy importante", indicó Conde, añadiendo que la llegada de la suerte a una barriada "generalmente repercute en los negocios, algo que viene bien porque somos una zona de clase trabajadora".

En el número 3 de la calle Santa Marta la suerte volvió a caer como en años anteriores. La administración Fray Leopoldo, que casi oculta la parada de metro, también repartió el número 71.198. "Muy contentos que estamos, ha sido por ventanilla unos cuantos décimos nada más, pero ha sido el Gordo que es lo importante ", destacó ayer a este periódico el antiguo responsable del negocio, José Serralvo. Este local lleva 36 años abierto y hace cuatro que lo dirige como una sociedad de 4 empleadas la hija de José, Irene Serralvo. Durante este tiempo han celebrado también el primer premio de El Niño y un quinto de El Gordo el año pasado.

Aunque no saben quién es la persona afortunada la alegría es la misma. Hasta el establecimiento se desplazaron familiares y amigos para darles la enhorabuena, como la mujer de José, Conchi Bueno, y su nieto y sobrino de Irene, José Ramón Gómez, que llegó desde Murcia para la ocasión. El Gordo lo eclipsó todo, aunque en Málaga también cayeron ayer cuatro quintos premios por un importe total de 114.000 euros en Málaga capital, Marbella, Antequera, Torrox y Rincón de la Victoria. Málaga jugó 75 millones de euros y ha recibido 129, por lo que se acostó con un superávit de 54 millones, un récord histórico.