Localizan a cinco personas en busca y captura en controles de escombros

La Policía Local de Marbella ha localizado durante una campaña especial de limpieza en Navidad, que incluía el control de escombros y basura, a cinco personas que estaban en busca y captura por la Justicia española por distintas causas pendientes, según señaló ayer el jefe del Cuerpo, Javier Martín. El jefe de la Policía Local, que compareció junto al concejal de Seguridad, Javier Porcuna, y al jefe de Servicios Operativos, Santiago Montero, para hacer un balance de las cinco campañas navideñas que ha impulsado el Ayuntamiento, dijo que las cinco personas, localizadas en otras tantas intervenciones, formaban parte de las 35 que fueron sorprendidas durante el dispositivo arrojando escombros o basuras fuera de las zonas habilitadas o del horario establecido.

"Cuando un juzgado requiere la presencia de un ciudadano y éste no comparece, lo mete en un sistema como Busca, detención y personación o Busca, detención e ingreso en prisión. A partir de ahí, cuando identificamos a las personas en la calle, nos saltan las requisitorias. El siguiente paso es proceder según lo que nos diga el sistema", explicó el agente.

La campaña comenzó el 1 de diciembre y acabó el 30 del mismo mes y se concentró especialmente en los polígonos de Marbella y San Pedro, el distrito de Nueva Andalucía y Elviria. Durante las actuaciones, los agentes levantaron 30 actas de intervención.

"Además de mantener los puntos limpios, hemos ayudado a la Justicia a localizar a cinco personas que estaban siendo buscadas y no había forma de localizarlas. No se habían personado a un requerimiento judicial por causas pendientes", explicó Martín. Otra de las actuaciones era la del control de alcoholemia, que la Policía Local ha impulsado al margen de la de la Dirección General de Tráfico. Las actuaciones se realizaron entre el 12 y el 31 de diciembre, periodo durante el cual se realizaron 12 controles preventivos integrados por ocho agentes cada uno. "Hemos realizado 521 pruebas de alcoholemia entre todos los controles. 19 fueron positivas y de las cuales once registraron una tasa inferior a 0,60 y el resto, penales. Sólo un 3,6% de los conductores dieron positivo", explicó Martín.