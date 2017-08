Lucía: un mes de interrogantes

Mañana domingo se cumplirá el primer mes del hallazgo del cadáver de Lucía Vivar, la pequeña de 3 años vecina de Alhaurín el Grande que desapareció cuando disfrutaba con su familia en un restaurante de la estación de Cercanías de Pizarra y cuyo cuerpo se localizó de madrugada junto a las vías del tren con un fuerte golpe en la cabeza. El suceso conmocionó a los pueblos de la zona, inmersos aquella noche en una búsqueda con escasa visibilidad por un terreno abrupto, y por las extrañas circunstancias de la desaparición de una niña de corta edad, a la que se perdió la pista cuando jugaba con sus primos sobre las 23:30 del 26 de julio. Nadie se explica cómo desapareció de la vista de sus primos y abuelos ni por qué se alejó de la estación cruzando las vías, como recoge una cámara de la estación de Pizarra.

La muerte de la pequeña sigue envuelta en múltiples interrogantes, a los que contribuye el cerrojazo informativo que mantienen en los últimos días tanto la familia como los investigadores. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las pesquisas, mantiene desde el primer momento que se trató de un accidente, que no hay pruebas que determinen la participación de terceras personas; que nadie se la llevó, sino que la niña caminó sola hasta ser descubierta poco antes de las 7:00 por el maquinista del Cercanías que aquel día realizaba el trayecto de Málaga a Álora. "No hay nada que indique que no fue un accidente, y aunque se siguen investigando todas las pistas, no hay nada distinto", aseguró ayer un portavoz de la Guardia Civil, que insiste en llegar "hasta el final" en una investigación que desde el principio se inclinó por esta teoría.

La familia se resiste a creer la versión oficial, aunque sin contradecir a los responsables de la investigación. En la última reunión mantenida con los investigadores, su portavoz aseguró haber presentado nuevos datos, indicios que podrían tumbar la primera versión de los investigadores. Pero nada más se ha sabido de esas pruebas, de si alguien puede aportar información relevante. En aquella reunión sobrevoló la idea de la familia, y de vecinos de la zona, de que quizás la niña se alejó sola de la estación, pero que no pudo recorrer en solitario los cuatro kilómetros de distancia hasta el punto donde se encontró su cuerpo.

La existencia de un camino cercano a ese punto, fácilmente accesible en coche, las viviendas diseminadas de la zona a las que no se dirigió la menor o la propia dureza del terreno por el que debía caminar, no han hecho sino alentar las especulaciones en los últimos días. El pasado lunes, la revista Interviú publicaba datos recogidos presuntamente de la autopsia definitiva, en la que se aportan dos conclusiones que avalarían la teoría del accidente: que el óbito se produjo entre las 5:00 y las 7:00 coincidiendo con el paso del tren de Cercanías por la zona, y que no había restos tóxicos en su cuerpo, que indicarían una desaparición forzada. En el primer análisis se localizaron rasguños en su cuerpo, pero ni heridas ni lesiones de mayor gravedad ni signos de agresión sexual. La familia ha pedido la colaboración ciudadana para que todo aquel que pueda aportar alguna información la haga llegar a través de la cuenta de correo sosluciavivar@gmail.com. Ha sido su último llamamiento, de momento, para que no se abandone ninguna pista sin investigar.

Nadie vio nada raro aquella noche del 26 de julio, según testimonios recogidos en Pizarra nada más conocerse la aparición del cadáver de la pequeña. "Una niña con tres años, por la noche, no se anda un camino de seis, siete kilómetros", argumentó aquel día Francisco Benítez, alguien cercano a la familia que participó en el dispositivo de búsqueda. En la batida, policías y vecinos peinaron el pueblo, las vías y las pedanías de alrededor, sin llegar hasta el punto donde apareció el cuerpo porque no pensaban que pudiera llegar tan lejos. Un mes después, este recorrido sigue alimentando las elucubraciones en torno a este suceso.